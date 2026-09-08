Ajuste inmediato
Telecinco mueve ficha con 'Rueda la letra' tras quedarse como tercera opción en su estreno y rectifica su horario en su segunda entrega
El concurso de Carlos Sobera retrasa quince minutos su segunda entrega después de debutar por debajo de 'La promesa' y 'Y ahora Sonsoles'.
Telecinco ha introducido el primer cambio en 'Rueda la letra' apenas 24 horas después de su estreno. El concurso presentado por Carlos Sobera comenzó su andadura este lunes 7 de septiembre a las 19:00 horas, pero su segunda entrega arrancará este martes a las 19:15 horas, tal y como está anunciando la cadena mediante una publimosca.
El ajuste llega después de que el formato se estrenase como tercera opción de su franja con un 9,1% de cuota y 624.000 espectadores. 'Rueda la letra' quedó por debajo de Antena 3, que obtuvo un 9,9% en esa franja con 'Y ahora Sonsoles', y de La 1, que alcanzó un 13,3% durante la emisión de 'La promesa' y el comienzo de 'Malas lenguas'.
Pese a su discreto arranque, el concurso consiguió mejorar el rendimiento que había dejado previamente 'El diario de Jorge' y también superó la media diaria de Telecinco. Además, su prueba final fue la parte más seguida: 'La rueda' alcanzó un 10,1% y 671.000 espectadores entre las 19:46 y las 20:01 horas.
El primer cambio tras su debut
Con el nuevo horario, Telecinco retrasa quince minutos el inicio del formato dentro de una tarde compuesta por 'El verano se mueve', 'El diario de Jorge', 'Rueda la letra' y '¡Allá tú!'.
'Rueda la letra' debutó con Fran González y Lilit Manukyan como concursantes, acompañados por Miguel Ángel Muñoz, Samantha Vallejo-Nágera, Iván Sánchez y Laura Sánchez, aunque en su segunda tarde ya cambiará de invitados, debido a que en sus primeros días de grabación solo se llegó a grabar un programa por jornada.
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