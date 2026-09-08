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Episodio 643

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy martes 8 de septiembre: Claudia confiesa a Miguel que Tasio era el padre del bebé que perdió

Begoña revela a Andrés el chantaje de Gabriel, mientras la noche que Bianca pasa junto a Fina provoca el enfado de Marta.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Sueños de libertad' emite este martes 8 de septiembre, a las 15:45 horas en Antena 3, un capítulo marcado por la confesión más dolorosa de Claudia. La serie también está disponible en Disney+, Atresplayer y Netflix. La dependienta contará a Miguel que sufrió un embarazo fallido y que Tasio era el padre, una revelación ante la que el médico no sabrá cómo reaccionar.

Mientras tanto, Tasio seguirá el consejo de Damián y escribirá una carta a Carmen, aunque no intentará recuperarla: le pedirá que rehaga su vida sin él. Claudia quedará encargada de entregársela, pero Paula descubrirá su existencia. Por otro lado, Marta sabrá que Bianca ha pasado la noche en casa de Fina y se marchará enfadada antes de que la fotógrafa trate de explicarle lo ocurrido.

Mabel confesará a Pablo que ha roto con Salva, aunque este no se dará por vencido y la invitará a cenar para intentar reconciliarse. Pese a sus dudas, ella terminará aceptando. Miguel, además, comunicará a su padre que recibirá el alta y preparará junto a su hermana el regreso de Soraya como sorpresa, pidiéndole que disimule para no decepcionar a Mabel.

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Begoña explicará a Beatriz que Gabriel la está chantajeando con las fotografías tomadas junto a Andrés. Aunque la niñera le recomendará abandonar el domicilio conyugal, ella acabará cediendo y solicitará a Digna que le devuelva el dinero. Andrés descubrirá su cambio de postura y conseguirá que le revele toda la verdad. Entretanto, el final de la huelga de transportistas permitirá retomar la producción para Brossard, cuyos perfumes continúan vendiéndose muy por encima de los De La Reina.

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