Episodio 901
'La Promesa', avance del capítulo de hoy martes 8 de septiembre: Leocadia propone a Máximo un matrimonio sin amor para convertirse en duquesa
Curro desconcierta a todos al elegir a Pía como madrina de su boda, mientras María deja entrever el verdadero motivo por el que se casará.
'La Promesa' emite este martes 8 de septiembre, a las 18:35 horas en La 1, un capítulo en el que Leocadia ofrecerá a Máximo un matrimonio de conveniencia. La serie también puede seguirse a través de RTVE Play. Ella quiere convertirse en duquesa y, a cambio, se comprometerá a convencer a Ángela para que acepte llegar al altar del brazo de su padre.
Los preparativos de la boda provocarán otras decisiones inesperadas. Ángela escogerá a Alonso para que la acompañe durante la ceremonia, mientras Curro anunciará ante la consternación de todos que desea tener como madrina a doña Pía Adarre. La elección caerá como un jarro de agua fría sobre Leocadia, que tratará de contener su enfado.
María Fernández se refugiará en el trabajo para no pensar en su propio enlace, pero Pía la encontrará llorando delante de Janita. Durante su conversación, la joven dejará entrever que está aceptando casarse para proteger a su hija. Entretanto, Tomasa continuará alimentando las dudas de Petra al hacerle creer que están menospreciando su autoridad como ama de llaves.
Manuel y Curro acudirán al refugio para convencer a Simona y Candela de que regresen al palacio. Las cocineras se alegrarán de verlos, aunque se mantendrán firmes: no volverán mientras Julio continúe allí. Alonso pedirá entonces a Cristóbal que le explique el maltrato sufrido. Por su parte, Ciro comunicará a Lorenzo que ya tiene el dinero del manual y ambos prepararán la estafa de las licencias con la que pretenden enriquecerse.
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