Pepa Bueno y su cierre insólito del Telediario: seis segundos de silencio para luchar contra el scroll infinito, las redes sociales y la pérdida de atención

Los informativos de televisión suelen regirse por el ritmo vertiginoso del directo, la escaleta milimétrica y la urgencia de la actualidad. Sin embargo, el Telediario ha protagonizado un momento televisivo que ya se ha convertido en viral y que ha dejado a la audiencia completamente descolocada. Su presentadora, Pepa Bueno, decidió detener el tiempo en pleno directo, rompiendo todas las normas no escritas de la televisión convencional.

Tras quedarse en absoluto silencio ante las cámaras, la periodista dejó pasar seis largos segundos antes de pronunciar una profunda y cuidada reflexión que conectaba directamente con las últimas alertas educativas sobre la salud mental y digital de la sociedad.

"¿Se les ha hecho largo mi silencio? Pues han pasado seis segundos. Seguramente muchos han esperado que ocurriera algo, cualquier cosa que llene el vacío. Vemos vídeos cada vez más cortos, escuchamos los audios acelerados y nos hemos acostumbrado a que siempre esté pasando algo. Así que cuando no pasa nada, seis segundos pueden hacerse eternos", comentó.

Con esta puesta en escena tan inusual como sugerente, Bueno puso el foco en cómo los hábitos de consumo actuales —marcados por el scroll infinito, las redes sociales y la tiranía de la velocidad— están atrofiando la capacidad de concentración de la ciudadanía. Un diagnóstico que vinculó directamente con los recientes y preocupantes datos arrojados por los análisis del informe PISA, que advierten de una pérdida constante y progresiva de la capacidad de atención en las nuevas generaciones.

La presentadora denunció además cómo la atención humana se ha transformado en el botín más codiciado del ecosistema digital: "Nuestra atención se ha convertido en algo por lo que compiten las aplicaciones, las plataformas, los anunciantes, las teles", reconoció con autocrítica, admitiendo que los propios medios de comunicación participan a menudo de esa carrera frenética por retener al espectador.

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Lejos de cerrar el bloque con la habitual prisa por enlazar con la siguiente noticia, el Telediario optó por una despedida radicalmente distinta, invitando a la pausa y a la desconexión mental: "Vamos a irnos con una imagen que no va a moverse. No tengan prisa por ver qué pasa después. Y ahora sí, buenas noches, gracias por estar ahí", concluyó.