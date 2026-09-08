Giro inesperado en 'Pasapalabra': Javier Alonso abandona por motivos personales y se confirma el regreso de un histórico

Tarde de grandes emociones y giros de guion totalmente inesperados en 'Pasapalabra'. El programa estrella de Antena 3 ha arrancado una entrega marcada por un acontecimiento histórico: Javier deja su atril de forma voluntaria debido a motivos de índole estrictamente personal, poniendo fin temporal o definitivo a su trayectoria en el formato.

La marcha del concursante ha obligado a la dirección del programa a mover ficha con rapidez para cubrir su vacante sin alterar el ritmo del concurso presentado por Roberto Leal. El escolhido para tomar el relevo no es otro que un rostro muy querido y recordado por los seguidores del espacio: Moisés, uno de los concursantes más emblemáticos de los últimos tiempos, volverá a enfundarse los cascos y a sentarse frente al codiciado rosco.

El presentador andaluz ha sido el encargado de comunicar el cambio desde el incio del programa, cuando la silla de Javier se encontraba vacía: "Tengo dos noticias, una mala y una buena. Voy a empezar por la mala", advirtió Leal.

"Javier ha abandonado por motivos personales y le mandamos un fortísimo beso. He de decir que después de 38 programas se va con 99.600€", ha explicado a los espectadores al tiempo que daba la bienvenida a Moisés Laguardia como su sustituto.

El concursante ha entrado en plató entre los aplausos del público y ha tomado asiento para explicar que la noticia le ha pillado por sorpresa también a él: "Asimilando todo, pero muy feliz".

Una tarde de transición y alta tensión

La salida de Javier pilla por sorpresa a los espectadores, ya que el madrileño se venía consolidando entrega tras entrega como uno de los perfiles más sólidos de la actual etapa del concurso, sufriendo en ocasiones sobre la arena de la temida Silla Azul pero demostrando siempre una gran solvencia.

Ahora, la llegada de Moisés inyecta una dosis masiva de veteranía y emoción a las tardes de Antena 3. El histórico exconcursante regresa al plató dispuesto a retomar la dinámica del programa y a intentar conquistar un bote que ya rozó con los dedos en sus anteriores etapas. La emisión de esta tarde promete marcar un antes y un después en la temporada, reconfigurando por completo el tablero de juego de la cadena.

La despedida de David

Este cambio también afecta al otro concursante del programa, David que llevaba 109 programas compitiendo con Javier y ha querido mandarle un mensaje: "Ha sido el número uno y como persona ha sido un auténtico tipazo. Ha sido el mejor compañero de viaje que he podido tener".

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Pero David, antes de comenzar a competir de nuevo por el bote ha elogiado a su nuevo contrincante, Moisés: "Le doy la enhorabuena, la bienvenida y estoy contento por estar compitiendo con alguien histórico de la casa".