Ajuste de programación
Mediaset alarga 'Horizonte' con Iker Jiménez el miércoles para hacer frente al buen resultado de 'La Mesa' de Cristina Pardo en Antena 3
Cuatro aprovecha que emitirá una edición especial de 'El chiringuito' para alargar su exitoso magacín en el acceso al prime time.
Mediaset toma medidas tras los buenos datos de audiencia cosechados por Cristina Pardo la semana pasada con el estreno de 'La Mesa'. El grupo ha decidido alargar 'Horizonte' este miércoles, para así hacer frente al espacio de Antena 3 en la franja de prime time.
Este movimiento se ejecuta a modo de prueba, aprovechando la coyuntura que supone el especial de 'El chiringuito' de este miércoles, que salta de Energy a Cuatro con motivo del arranque de la Champions League y del debut de los equipos españoles en la competición.
De esta manera, Iker Jiménez arrancará en Cuatro a las 21:40 horas, como viene siendo habitual, pero extenderá su duración hasta la medianoche para así coincidir al máximo con la apuesta de Atresmedia.
Cabe destacar que la nueva apuesta de Atresmedia brilló en su primer programa con un 13,1% de share y 742.000 espectadores, un resultado más que destacado y muy por encima de lo esperado, que le sirvió además para alcanzar el liderazgo de la noche.
A partir de las 00:00 horas, Iker Jiménez y su equipo cederán el testigo a una edición especial de 'El chiringuito', comandado por Josep Pedrerol, que salta a Cuatro mañana por primera vez en miércoles.
El espacio de análisis futbolístico estará muy pendiente del Real Madrid, del F.C. Barcelona, del Atlético de Madrid, del Villarreal y del Betis, que afrontan su estreno en la nueva edición de la Champions ante Inter, Feyenoord, Liverpool, Borussia Dortmund y Lille, respectivamente.
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