Luis de la Fuente desvela en 'El Hormiguero' la sorprendente frase de Donald Trump tras ganar el Mundial y tacha de "inaceptable" la actitud de Argentina

El arranque de temporada de 'El Hormiguero' está dejando grandes momentos en Antena 3. Después de la imitación de Carlos Latre a Pedro Sánchez y su posterior catarsis junto a Pablo Motos tras su paso por Mediaset, el programa recibió este martes a Luis de la Fuente. El seleccionador nacional, flamante campeón del mundo este verano, se ha sentado en el programa para repasar las claves del éxito de la Selección y desvelar los entresijos más sorprendentes de la gran cita mundialista.

Entre las anécdotas de la noche, una de las que más risas desató en el plató estuvo protagonizada por Donald Trump. Cuestionado por cómo vivió el momento en el que el presidente estadounidense le hizo entrega del trofeo, el técnico riojano reveló el inesperado y divertido comentario que le dedicó el mandatario al acercarse: "Te mereces el Balón de Oro", recordó.

Crítica sin paliativos al comportamiento de Argentina

Más allá de las celebraciones, la entrevista también abordó los momentos de máxima tensión vividos sobre el terreno de juego. Interpelado por Trancas y Barrancas sobre los habituales lances y roces con la selección de Argentina durante la gran final, De la Fuente tiró de galones apelando a su época de futbolista en los años 80 para restarle importancia a la tensión propia del juego: "Forma parte del fútbol", defendió.

Sin embargo, el tono del seleccionador cambió radicalmente al referirse a lo ocurrido una vez finalizado el encuentro: "Es inaceptable", sentenció con rotundidad. El técnico criticó duramente la actitud de los jugadores argentinos tras el pitido final, calificándola de poco ejemplar para los miles de niños y jóvenes que idolatran a estas estrellas del deporte rey.

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Mirando ya hacia el futuro, el artífice de la campeona del mundo dejó claro su deseo de ver talento diferencial sobre los campos durante mucho tiempo, apostando abiertamente por figuras generacionales de la talla de Lamine Yamal y Kylian Mbappé, herederos naturales del testigo que en su día dejaron leyendas como Leo Messi y Cristiano Ronaldo.