'La revuelta' congela a Carmen Lomana por un fallo técnico y Broncano decide emitirlo en TVE: "Se ha roto la cámara"

Las emisiones en directo o los falsos directos de la televisión a veces regalan momentos tan surrealistas como incontrolables. 'La Revuelta' ha vivido uno de sus episodios más comentados después de que un fallo técnico congelara la imagen de Carmen Lomana en el teatro donde se graba el programa, dejando un plano fijo de la invitada mientras el programa seguía su curso solo a través del sonido.

Lejos de disimular el error o editarlo en postproducción, David Broncano decidió que el fallo viera la luz, convirtiendo un contratiempo técnico en uno de los momentos más divertidos de la entrega. Mientras la imagen de Lomana aparecía totalmente congelada en los hogares de toda España, el audio revelaba la confusión en el estudio: "¿Qué ha pasado, Guillo? Se han roto las cámaras", se le escucha indagar al presentador al percatarse de que el plano se había quedado estático.

Entre las risas del público y los intentos por normalizar la situación, el propio Broncano bromeó con la surrealista estampa televisiva comparándola con el medio radiofónico donde colabora la invitada: "Hoy en emisión en La 1 se ve un rato de una imagen fija de Carmen y un podcast por debajo, y es muy parecido a lo que haces en la COPE", soltó con ironía ante las risas cómplices.

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La solución improvisada para "arreglar" el entuerto tecnológico incluyó incluso la intervención de los presentes. El momento surrealista se completó cuando intentaron buscar un mechero —con broma incluida sobre si José Roldán venía preparado para prender fuego al teatro— antes de descubrir que lo que portaban era en realidad un bote de colonia, cerrando un lapsus técnico que ya se ha ganado un hueco en la historia reciente de la televisión.