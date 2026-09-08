'La revuelta'
'La revuelta' congela a Carmen Lomana por un fallo técnico y Broncano decide emitirlo en TVE: "Se ha roto la cámara"
TVE emite por error un bucle con la imagen fija de la aristócrata mientras el audio continuaba
Las emisiones en directo o los falsos directos de la televisión a veces regalan momentos tan surrealistas como incontrolables. 'La Revuelta' ha vivido uno de sus episodios más comentados después de que un fallo técnico congelara la imagen de Carmen Lomana en el teatro donde se graba el programa, dejando un plano fijo de la invitada mientras el programa seguía su curso solo a través del sonido.
Lejos de disimular el error o editarlo en postproducción, David Broncano decidió que el fallo viera la luz, convirtiendo un contratiempo técnico en uno de los momentos más divertidos de la entrega. Mientras la imagen de Lomana aparecía totalmente congelada en los hogares de toda España, el audio revelaba la confusión en el estudio: "¿Qué ha pasado, Guillo? Se han roto las cámaras", se le escucha indagar al presentador al percatarse de que el plano se había quedado estático.
Entre las risas del público y los intentos por normalizar la situación, el propio Broncano bromeó con la surrealista estampa televisiva comparándola con el medio radiofónico donde colabora la invitada: "Hoy en emisión en La 1 se ve un rato de una imagen fija de Carmen y un podcast por debajo, y es muy parecido a lo que haces en la COPE", soltó con ironía ante las risas cómplices.
La solución improvisada para "arreglar" el entuerto tecnológico incluyó incluso la intervención de los presentes. El momento surrealista se completó cuando intentaron buscar un mechero —con broma incluida sobre si José Roldán venía preparado para prender fuego al teatro— antes de descubrir que lo que portaban era en realidad un bote de colonia, cerrando un lapsus técnico que ya se ha ganado un hueco en la historia reciente de la televisión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
- El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
- La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: 'Queremos ser útiles
- Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
- Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
- Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
- El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
- Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas