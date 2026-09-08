Javier Ruiz rompe su silencio sobre la SER, las guerras internas de TVE y Vito Quiles: "Eso es basura, acoso y un delito"

Javier Ruiz ha repasado uno de los periodos más convulsos de su trayectoria profesional en una extensa conversación con Alex Fidalgo en el pódcast 'Lo que tú digas'. El periodista ha hablado de su salida de 'Mañaneros 360', la ruptura con la Cadena SER después de 30 años, los ataques internos que asegura haber sufrido en TVE y el acoso vivido junto a su pareja, Sarah Santaolalla.

Ruiz rechaza que su marcha de la televisión pública fuese un despido. Antes de incorporarse a TVE ya se había comprometido a dirigir La Séptima cuando el proyecto comenzase a emitir y fue él quien comunicó su salida: "Yo ahí digo que más que un despido, eso es un pacto". También elogia a José Pablo López: "Yo no he trabajado nunca con un editor con tanta libertad como él en Televisión Española".

Su balance de aquella etapa, sin embargo, incluye algunas "cicatrices". Ruiz sostiene que dentro de TVE existen profesionales próximos al PP y Vox que estarían intentando posicionarse ante un posible cambio político. También cuestiona el informe del Consejo de Informativos sobre 'Mañaneros 360': "Analizan a mis nueve contertulios, de los cuales seis no están en mi programa". A su juicio, se construyó una imagen sesgada de su trabajo destacando únicamente sus críticas al PP y omitiendo las dirigidas al Gobierno o al PSOE.

La ruptura con Cadena SER, "el amor de su vida"

Más dolorosa ha sido su salida de la Cadena SER. Ruiz confirma que la emisora decidió cancelar 'Hora 25 de los Negocios' y consideró incompatible su continuidad con el cargo de director editorial de La Séptima. Aunque discrepa de ambos argumentos, evita cargar contra la empresa: "Creo que es un error, pero lo respeto como no puede ser de otra manera". El periodista defiende que podría haber compatibilizado las dos funciones, igual que otros responsables de medios participan en tertulias radiofónicas.

Ruiz define la SER como "el amor de mi vida" y reconoce que, por ahora, ha dejado de escucharla. La sintonía de su antiguo programa ha sido sustituida por una tertulia política y todavía no se siente preparado para afrontarlo: "No quiero oírla porque me duele sentimentalmente". Su ausencia como oyente será temporal, pero necesita procesar la ruptura: "Dejadme que me cure y dejadme que llore en mi almohada".

Tampoco pudo despedirse ante los micrófonos, aunque no atribuye esa decisión a ninguna malicia. Considera que los cambios de programación se cerraron a última hora y que no tenía sentido realizar una entrega final únicamente para decir adiós. "Mi adiós y mi gracias creo que lo entienden todos los oyentes", afirma antes de agradecer a la emisora todo lo aprendido desde que comenzó sus prácticas en Radio Valencia.

El periodista también responde a las críticas por compaginar 'Mañaneros 360' con su espacio económico. Aclara que dejó de dirigir la sección de Economía de la SER al incorporarse a TVE y describe una rutina que comenzaba a las 5:30 horas y terminaba alrededor de la una de la madrugada. "Esto se hace muriendo", resume. Durante aquel año comía en el coche mientras preparaba el programa de radio y apenas disponía de media hora para compartir con su pareja antes de revisar la actualidad del día siguiente.

La defensa de Sarah Santaolalla y su denuncia contra Vito Quiles

Ruiz califica el trato recibido por Sarah Santaolalla como "de las cosas más injustas" que ha presenciado. Recuerda que ella ya trabajaba en 'Mañaneros 360' antes de su llegada, pese a lo cual comenzó a difundirse que había sido enchufada por él. El periodista considera esa acusación "extraordinariamente machista" y denuncia que su pareja ha sufrido amenazas de muerte, persecuciones, montajes realizados con inteligencia artificial para desnudarla y distintos episodios que les han llevado repetidamente a comisaría.

Su tono se endurece al referirse a Vito Quiles. Ruiz relata que el activista le persiguió después de un acto celebrado en la iglesia del Padre Ángel y asegura que también montó guardia con un vehículo ante su domicilio. "Que te persigan en la puerta de tu casa, que intenten entrar en tu domicilio, es absolutamente infame", declara. Al preguntarse si ese comportamiento puede considerarse periodismo, responde con rotundidad: "Eso es basura, eso es acoso, eso es un delito y eso es una intimidación".

Ruiz acusa además al Partido Popular de legitimar y financiar esa actividad, y alerta del precedente que podría generar para futuros gobiernos: "No todo vale para llegar al poder". Su temor es que estos métodos terminen siendo replicados desde la izquierda contra dirigentes conservadores o sus familias. Para el periodista, las redes han creado "un algoritmo" y "un negocio del odio" que premia el linchamiento, la humillación y el contenido más agresivo porque "la mentira es más barata" que investigar y comprobar una información.

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Frente a ese modelo, Ruiz reivindica el proyecto de La Séptima, que comenzará sus emisiones el 5 de noviembre. "La información es esta y la conversación es suya", explica sobre la filosofía del canal. La parrilla estará condicionada por el directo y contará también con profesionales conservadores para evitar "monólogos a cuatro voces". "Vamos a jugar la carta de la información limpia, incluso si te incomoda, incluso si salpica a los tuyos", sentencia.