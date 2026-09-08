'El Hormiguero' vuelve arrasando en audiencias frente a 'La Revuelta' y 'El secreto' lidera el prime time con unas "tentaciones" que son tercera opción

'El Hormiguero' regresó por todo lo alto a Antena 3. El programa lideró el access prime time con un contundente 17,9% de cuota de pantalla y 1.893.000 espectadores, imponiéndose en el primer gran duelo de la temporada.

'La Revuelta' también arrancó con fuerza su nueva etapa en La 1. El espacio firmó un 13,1% y 1.440.000 espectadores, logrando además su quinto mejor dato de todo el año. Por su parte, 'Horizonte' volvió a destacar en Cuatro con un 8,3% de cuota y 897.000 seguidores, convirtiéndose en lo más visto del día en el canal.

Ya en prime time, 'El secreto' volvió a liderar en Antena 3 y creció hasta un 13,6% de share, con 976.000 espectadores. La cadena mantuvo el dominio posteriormente con el tramo final de 'En tierra lejana', que se disparó en el late night hasta un 16,4% y 711.000 espectadores.

La 1 estrenó la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity', que reunió a 651.000 espectadores y alcanzó un 12,5% de cuota de pantalla. Prácticamente empatada en espectadores quedó la nueva edición de 'La isla de las tentaciones', que comenzó su andadura en Telecinco con 652.000 seguidores y un 10,8% de share.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.440.000 (13,1%)

MasterChef Celebrity: 651.000 (12,5%)

Antena 3

El Hormiguero: 1.893.000 (17,9%)

El secreto: 976.000 (13,6%)

Telecinco

First Dates: 930.000 (8,6%)

La isla de las tentaciones: 652.000 (10,8%)

laSexta

El Intermedio: 636.000 (5,8%)

El Taquillazo “La ciudad perdida”: 335.000 (4,9%)

Cuatro

First Dates: 420.000 (4,4%)

Horizonte: 897.000 (8,3%)

El Blockbuster “Devotion. Una historia de héroes”: 228.000 (4%)

La 2

Cifras y letras: 508.000 (4,8%)

Cine clásico “Doce del patíbulo”: 335.000 (4,4%)

LATE NIGHT

Antena 3

En tierra lejana: 711.000 (16,4%)

Telecinco

Rumbo a La isla de las tentaciones: 224.000 (7,8%)

laSexta

Cine “Glaciación 2012”: 93.000 (3,5%)

La 2

Cine “Eraser, eliminador”: 100.000 (3,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 895.000 (10,9%)

Valle Salvaje: 774.000 (10,7%)

La Promesa: 950.000 (13,7%)

Malas lenguas: 695.000 (10,1%)

Aquí la Tierra: 913.000 (11,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.250.000 (14,5%)

Y ahora Sonsoles: 732.000 (10,2%)

Pasapalabra: 1.365.000 (17,8%)

Telecinco

El verano se mueve: 562.000 (6,9%)

El diario de Jorge: 548.000 (7,6%)

Rueda la letra: 624.000 (9,1%)

Allá tú: 757.000 (10%)

laSexta

Zapeando: 532.000 (6%)

Más Vale Tarde: 398.000 (5,5%)

laSexta Clave: 389.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 552.000 (6,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 317.000 (4,6%)

La 2

Saber y ganar: 498.000 (5,5%)

Grandes documentales: 260.000 (3,3%)

Malas lenguas: 443.000 (6,2%)

El Cazador: 124.000 (1,7%)

Trivial pursuit: 280.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 353.000 (20%)

Mañaneros 360: 430.000 (13,6%)

Antena 3

Espejo Público: 290.000 (11,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 692.000 (14,2%)

La ruleta de la suerte: 1.514.000 (20,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 136.000 (10,1%)

El programa de AR: 285.000 (12,4%)

Vamos a ver: 389.000 (7,8%)

laSexta

Aruser@s: 254.000 (11,7%)

Al rojo vivo: 247.000 (6,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,8%)

¡Toma salami!: 22.000 (2%)

El Chiringuito: 54.000 (2,9%)

En boca de todos: 346.000 (10,9%)

La 2

Jardines con historia: 14.000 (1,3%)

Grandes especies de África: 18.000 (1,2%)

Pueblo de Dios: 14.000 (0,7%)

Seguridad vital 5.0: 11.000 (0,5%)

Senderos del mundo: 16.000 (0,7%)

Las rutas D’Ambrosio: 63.000 (2,5%)

Las rutas D’Ambrosio: 89.000 (3,1%)

Verano azul: 123.000 (3,3%)

El Cazador: 171.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.022.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.394.000 (15,3%)

Noticias Cuatro 1: 703.000 (9,8%)

Informativos Telecinco 15h: 829.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 639.000 (7,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.731.000 (18,4%)

Telediario 2: 1.190.000 (12,8%)

Informativos Telecinco 21h: 695.000 (7,5%)

laSexta Noticias 20h: 465.000 (6,4%)

Noticias Cuatro 2: 369.000 (5,1%)

Mañana

Telediario matinal: 120.000 (17,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 171.000 (13,1%)

El Matinal: 76.000 (8,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (12,7%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,7%), La 2 (3,8%).

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Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (11,4%), Telecinco (8%), Cuatro (7,2%), laSexta (5,1%), La 2 (3,8%).