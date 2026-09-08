Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresTráfico BarcelonaInforme PISACatalunya informe PISABegoña GómezSecuestro GavàCeutaLluvia CatalunyaLeonor universidadLa SéptimaCambio de hora
instagramlinkedin

Lunes 7 de septiembre

'El Hormiguero' vuelve arrasando en audiencias frente a 'La Revuelta' y 'El secreto' lidera el prime time con unas "tentaciones" que son tercera opción

Pablo Motos regresa con un 17,9% a Antena 3 frente al 13,1% de Broncano en la televisión pública.

'El hormiguero' y 'La revuelta'

'El hormiguero' y 'La revuelta' / Atresmedia/RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'El Hormiguero' regresó por todo lo alto a Antena 3. El programa lideró el access prime time con un contundente 17,9% de cuota de pantalla y 1.893.000 espectadores, imponiéndose en el primer gran duelo de la temporada.

'La Revuelta' también arrancó con fuerza su nueva etapa en La 1. El espacio firmó un 13,1% y 1.440.000 espectadores, logrando además su quinto mejor dato de todo el año. Por su parte, 'Horizonte' volvió a destacar en Cuatro con un 8,3% de cuota y 897.000 seguidores, convirtiéndose en lo más visto del día en el canal.

Ya en prime time, 'El secreto' volvió a liderar en Antena 3 y creció hasta un 13,6% de share, con 976.000 espectadores. La cadena mantuvo el dominio posteriormente con el tramo final de 'En tierra lejana', que se disparó en el late night hasta un 16,4% y 711.000 espectadores.

La 1 estrenó la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity', que reunió a 651.000 espectadores y alcanzó un 12,5% de cuota de pantalla. Prácticamente empatada en espectadores quedó la nueva edición de 'La isla de las tentaciones', que comenzó su andadura en Telecinco con 652.000 seguidores y un 10,8% de share.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.440.000 (13,1%)

MasterChef Celebrity: 651.000 (12,5%)

Antena 3

El Hormiguero: 1.893.000 (17,9%)

El secreto: 976.000 (13,6%)

Telecinco

First Dates: 930.000 (8,6%)

La isla de las tentaciones: 652.000 (10,8%)

laSexta

El Intermedio: 636.000 (5,8%)

El Taquillazo “La ciudad perdida”: 335.000 (4,9%)

Cuatro

First Dates: 420.000 (4,4%)

Horizonte: 897.000 (8,3%)

El Blockbuster “Devotion. Una historia de héroes”: 228.000 (4%)

La 2

Cifras y letras: 508.000 (4,8%)

Cine clásico “Doce del patíbulo”: 335.000 (4,4%)

LATE NIGHT

Antena 3

En tierra lejana: 711.000 (16,4%)

Telecinco

Rumbo a La isla de las tentaciones: 224.000 (7,8%)

laSexta

Cine “Glaciación 2012”: 93.000 (3,5%)

La 2

Cine “Eraser, eliminador”: 100.000 (3,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 895.000 (10,9%)

Valle Salvaje: 774.000 (10,7%)

La Promesa: 950.000 (13,7%)

Malas lenguas: 695.000 (10,1%)

Aquí la Tierra: 913.000 (11,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.250.000 (14,5%)

Y ahora Sonsoles: 732.000 (10,2%)

Pasapalabra: 1.365.000 (17,8%)

Telecinco

El verano se mueve: 562.000 (6,9%)

El diario de Jorge: 548.000 (7,6%)

Rueda la letra: 624.000 (9,1%)

Allá tú: 757.000 (10%)

laSexta

Zapeando: 532.000 (6%)

Más Vale Tarde: 398.000 (5,5%)

laSexta Clave: 389.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 552.000 (6,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 317.000 (4,6%)

La 2

Saber y ganar: 498.000 (5,5%)

Grandes documentales: 260.000 (3,3%)

Malas lenguas: 443.000 (6,2%)

El Cazador: 124.000 (1,7%)

Trivial pursuit: 280.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 353.000 (20%)

Mañaneros 360: 430.000 (13,6%)

Antena 3

Espejo Público: 290.000 (11,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 692.000 (14,2%)

La ruleta de la suerte: 1.514.000 (20,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 136.000 (10,1%)

El programa de AR: 285.000 (12,4%)

Vamos a ver: 389.000 (7,8%)

laSexta

Aruser@s: 254.000 (11,7%)

Al rojo vivo: 247.000 (6,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,8%)

¡Toma salami!: 22.000 (2%)

El Chiringuito: 54.000 (2,9%)

En boca de todos: 346.000 (10,9%)

La 2

Jardines con historia: 14.000 (1,3%)

Grandes especies de África: 18.000 (1,2%)

Pueblo de Dios: 14.000 (0,7%)

Seguridad vital 5.0: 11.000 (0,5%)

Senderos del mundo: 16.000 (0,7%)

Las rutas D’Ambrosio: 63.000 (2,5%)

Las rutas D’Ambrosio: 89.000 (3,1%)

Verano azul: 123.000 (3,3%)

El Cazador: 171.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.022.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.394.000 (15,3%)

Noticias Cuatro 1: 703.000 (9,8%)

Informativos Telecinco 15h: 829.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 639.000 (7,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.731.000 (18,4%)

Telediario 2: 1.190.000 (12,8%)

Informativos Telecinco 21h: 695.000 (7,5%)

laSexta Noticias 20h: 465.000 (6,4%)

Noticias Cuatro 2: 369.000 (5,1%)

Mañana

Telediario matinal: 120.000 (17,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 171.000 (13,1%)

El Matinal: 76.000 (8,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (12,7%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,7%), La 2 (3,8%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (11,4%), Telecinco (8%), Cuatro (7,2%), laSexta (5,1%), La 2 (3,8%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
  2. La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: 'Queremos ser útiles
  3. Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
  4. Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
  5. El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
  6. Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas
  7. El FC Barcelona cierra el último ejercicio económico con 18 millones en negativo y acumula tres temporadas de pérdidas ordinarias
  8. Kike Urdiales, albañil: 'Menuda generación de blanditos que viene. Ponemos anuncios, vienen a trabajar con toda la ilusión y nos dicen que la obra es muy dura y duran dos días

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

El Teléfono contra el maltrato a mayores supera los 800 casos, el mayor número desde su creación

El Teléfono contra el maltrato a mayores supera los 800 casos, el mayor número desde su creación

Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática: el tribunal prorroga el arresto domiciliario cuatro semanas más

Marius irá al funeral de Harald V con tobillera telemática: el tribunal prorroga el arresto domiciliario cuatro semanas más

Adiós a las ratas en el jardín: las tres plantas aromáticas que recomiendan los expertos

Adiós a las ratas en el jardín: las tres plantas aromáticas que recomiendan los expertos

Brunson es gordo, fofo y enano

Brunson es gordo, fofo y enano

Àngel Llàcer, otro 'botifler'

Àngel Llàcer, otro 'botifler'

DIRECTO | Albares viaja a Bruselas para verse con el comisario de Interior el mismo día que Vivas

DIRECTO | Albares viaja a Bruselas para verse con el comisario de Interior el mismo día que Vivas

El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos en la apertura ante la tensión en Oriente Próximo

El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos en la apertura ante la tensión en Oriente Próximo