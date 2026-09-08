Lunes 7 de septiembre
'El Hormiguero' vuelve arrasando en audiencias frente a 'La Revuelta' y 'El secreto' lidera el prime time con unas "tentaciones" que son tercera opción
Pablo Motos regresa con un 17,9% a Antena 3 frente al 13,1% de Broncano en la televisión pública.
'El Hormiguero' regresó por todo lo alto a Antena 3. El programa lideró el access prime time con un contundente 17,9% de cuota de pantalla y 1.893.000 espectadores, imponiéndose en el primer gran duelo de la temporada.
'La Revuelta' también arrancó con fuerza su nueva etapa en La 1. El espacio firmó un 13,1% y 1.440.000 espectadores, logrando además su quinto mejor dato de todo el año. Por su parte, 'Horizonte' volvió a destacar en Cuatro con un 8,3% de cuota y 897.000 seguidores, convirtiéndose en lo más visto del día en el canal.
Ya en prime time, 'El secreto' volvió a liderar en Antena 3 y creció hasta un 13,6% de share, con 976.000 espectadores. La cadena mantuvo el dominio posteriormente con el tramo final de 'En tierra lejana', que se disparó en el late night hasta un 16,4% y 711.000 espectadores.
La 1 estrenó la nueva temporada de 'MasterChef Celebrity', que reunió a 651.000 espectadores y alcanzó un 12,5% de cuota de pantalla. Prácticamente empatada en espectadores quedó la nueva edición de 'La isla de las tentaciones', que comenzó su andadura en Telecinco con 652.000 seguidores y un 10,8% de share.
PRIME TIME
La 1
La Revuelta: 1.440.000 (13,1%)
MasterChef Celebrity: 651.000 (12,5%)
Antena 3
El Hormiguero: 1.893.000 (17,9%)
El secreto: 976.000 (13,6%)
Telecinco
First Dates: 930.000 (8,6%)
La isla de las tentaciones: 652.000 (10,8%)
laSexta
El Intermedio: 636.000 (5,8%)
El Taquillazo “La ciudad perdida”: 335.000 (4,9%)
Cuatro
First Dates: 420.000 (4,4%)
Horizonte: 897.000 (8,3%)
El Blockbuster “Devotion. Una historia de héroes”: 228.000 (4%)
La 2
Cifras y letras: 508.000 (4,8%)
Cine clásico “Doce del patíbulo”: 335.000 (4,4%)
LATE NIGHT
Antena 3
En tierra lejana: 711.000 (16,4%)
Telecinco
Rumbo a La isla de las tentaciones: 224.000 (7,8%)
laSexta
Cine “Glaciación 2012”: 93.000 (3,5%)
La 2
Cine “Eraser, eliminador”: 100.000 (3,6%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 895.000 (10,9%)
Valle Salvaje: 774.000 (10,7%)
La Promesa: 950.000 (13,7%)
Malas lenguas: 695.000 (10,1%)
Aquí la Tierra: 913.000 (11,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.250.000 (14,5%)
Y ahora Sonsoles: 732.000 (10,2%)
Pasapalabra: 1.365.000 (17,8%)
Telecinco
El verano se mueve: 562.000 (6,9%)
El diario de Jorge: 548.000 (7,6%)
Rueda la letra: 624.000 (9,1%)
Allá tú: 757.000 (10%)
laSexta
Zapeando: 532.000 (6%)
Más Vale Tarde: 398.000 (5,5%)
laSexta Clave: 389.000 (4,3%)
Cuatro
Todo es mentira: 552.000 (6,9%)
Lo sabe, no lo sabe: 317.000 (4,6%)
La 2
Saber y ganar: 498.000 (5,5%)
Grandes documentales: 260.000 (3,3%)
Malas lenguas: 443.000 (6,2%)
El Cazador: 124.000 (1,7%)
Trivial pursuit: 280.000 (3,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 353.000 (20%)
Mañaneros 360: 430.000 (13,6%)
Antena 3
Espejo Público: 290.000 (11,1%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 692.000 (14,2%)
La ruleta de la suerte: 1.514.000 (20,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 136.000 (10,1%)
El programa de AR: 285.000 (12,4%)
Vamos a ver: 389.000 (7,8%)
laSexta
Aruser@s: 254.000 (11,7%)
Al rojo vivo: 247.000 (6,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 8.000 (0,8%)
¡Toma salami!: 22.000 (2%)
El Chiringuito: 54.000 (2,9%)
En boca de todos: 346.000 (10,9%)
La 2
Jardines con historia: 14.000 (1,3%)
Grandes especies de África: 18.000 (1,2%)
Pueblo de Dios: 14.000 (0,7%)
Seguridad vital 5.0: 11.000 (0,5%)
Senderos del mundo: 16.000 (0,7%)
Las rutas D’Ambrosio: 63.000 (2,5%)
Las rutas D’Ambrosio: 89.000 (3,1%)
Verano azul: 123.000 (3,3%)
El Cazador: 171.000 (1,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.022.000 (22,1%)
Telediario 1: 1.394.000 (15,3%)
Noticias Cuatro 1: 703.000 (9,8%)
Informativos Telecinco 15h: 829.000 (9,1%)
laSexta Noticias 14h: 639.000 (7,9%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.731.000 (18,4%)
Telediario 2: 1.190.000 (12,8%)
Informativos Telecinco 21h: 695.000 (7,5%)
laSexta Noticias 20h: 465.000 (6,4%)
Noticias Cuatro 2: 369.000 (5,1%)
Mañana
Telediario matinal: 120.000 (17,6%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 171.000 (13,1%)
El Matinal: 76.000 (8,5%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (12,7%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,7%), La 2 (3,8%).
Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (11,4%), Telecinco (8%), Cuatro (7,2%), laSexta (5,1%), La 2 (3,8%).
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