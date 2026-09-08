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Primeras imágenes de 'Honesty House', el nuevo reality de parejas de Telecinco con Raquel Sánchez Silva y una máquina de la verdad
Producido por Mediaset y Brutal Media, el formato reunirá a 12 solteros en una mansión de lujo en el Caribe colombiano bajo una única norma inquebrantable: la verdad absoluta medida mediante tecnología de escáner óptico.
Mediaset España calienta motores para su próxima gran apuesta de telerrealidad. Telecinco ha presentado en una rueda de prensa 'Honesty House', un nuevo reality dating show que estará presentado por Raquel Sánchez Silva y que promete revolucionar el género al exigir que la pasión y la honestidad vayan obligatoriamente de la mano.
Producido por Mediaset en colaboración con Brutal Media (parte de BBC Studios Global Productions), el formato reunirá a un grupo de 12 solteros —seis chicas y seis chicos— seleccionados por una coach emocional tras arrastrar un largo historial de fracasos sentimentales. Su objetivo común será encontrar el amor verdadero, pero sometiéndose a una dinámica implacable donde la mentira tiene las horas contadas.
La 'Honesty Box': tecnología militar para cazar mentiras
El eje central del programa girará en torno a la ‘Honesty Box’, una sala equipada con un sistema de escáner óptico avanzado, habitualmente empleado por servicios de inteligencia internacionales. Esta tecnología carece de cables y analiza el iris del ojo para medir las variaciones en el diámetro de la pupila, los parpadeos y la fijación de la mirada, determinando al instante si un concursante miente o dice la verdad.
A lo largo de la convivencia, una alarma activará aleatoriamente la presencia de uno de los solteros en esta sala para responder a preguntas comprometidas sobre su vida personal, estrategias o la convivencia, cuyas respuestas podrán ser presenciadas en directo por el resto de la casa desde el exterior. Posteriormente, ‘El Jardín de la Verdad’ servirá para que Raquel Sánchez Silva confronte a los concursantes y destape las verdades y mentiras manifestadas, dinamitando alianzas o desatando tensiones.
Una mansión de lujo en el Caribe colombiano
Las grabaciones se han desarrollado en una imponente propiedad de más de 2.000 metros cuadrados situada en la península de Barú, muy cerca de Cartagena de Indias. La villa, de 600 metros cuadrados repartidos en dos plantas, cuenta con seis habitaciones en suite, una piscina de 60 metros cuadrados con jacuzzi, amplios jardines y acceso directo a un embarcadero privado.
Para captar cada detalle de la experiencia, el equipo —formado por unas 150 personas entre técnicos españoles y personal local— ha desplegado un operativo compuesto por 38 cámaras PTZ controladas por remoto, dos drones para planos aéreos, cámaras autónomas y cerca de 40 micrófonos. Solo aquellos concursantes capaces de superar la prueba de la sinceridad absoluta lograrán abandonar la casa de la mano y con el premio de haber encontrado el amor verdadero.
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