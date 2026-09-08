'El Chiringuito' salta por sorpresa mañana a Cuatro con una edición especial por la Champions

Con motivo del arranque de la Champions League y del esperado debut de los equipos españoles en la competición, ‘El Chiringuito’ ofrecerá mañana miércoles una edición especial en Cuatro (00:00 h), saltando de su ubicación habitual en Energy para recalar en el plató principal de la cadena.

Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis afrontan hoy y mañana su estreno en la nueva edición del torneo continental frente a rivales de la talla del Inter, Feyenoord, Liverpool, Borussia Dortmund y Lille, respectivamente. Josep Pedrerol y todo su equipo analizarán al detalle lo que ocurra en estas grandes citas, ofreciendo los mejores resúmenes de los partidos, las jugadas más polémicas y las reacciones de los protagonistas.

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Ayer se desvelaba al final del programa que el primer fichaje oficial de los tres que anunció Pedrerol cuando llegó a Mediaset es el de Matías Prats Jr: "Debutará esta semana", advirtió el catalán, por lo que mañana miércoles con este especial en Cuatro podría ser el día perfecto para que el presentador de 'El Desmarque' se estrene como colaborador.