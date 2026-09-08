Emisión especial
'El Chiringuito' salta por sorpresa mañana a Cuatro con una edición especial por la Champions
Josep Pedrerol y su equipo estrenan su nueva etapa en Cuatro a las 00:00 h con motivo de la Champions League, que incia esta semana su fase de liga
Matías Prats Jr. se une a 'El Chiringuito' de Pedrerol y se convierte en el primer fichaje de la era Mediaset
Con motivo del arranque de la Champions League y del esperado debut de los equipos españoles en la competición, ‘El Chiringuito’ ofrecerá mañana miércoles una edición especial en Cuatro (00:00 h), saltando de su ubicación habitual en Energy para recalar en el plató principal de la cadena.
Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Betis afrontan hoy y mañana su estreno en la nueva edición del torneo continental frente a rivales de la talla del Inter, Feyenoord, Liverpool, Borussia Dortmund y Lille, respectivamente. Josep Pedrerol y todo su equipo analizarán al detalle lo que ocurra en estas grandes citas, ofreciendo los mejores resúmenes de los partidos, las jugadas más polémicas y las reacciones de los protagonistas.
Matías Prats Jr. se suma al equipo de tertulianos
Ayer se desvelaba al final del programa que el primer fichaje oficial de los tres que anunció Pedrerol cuando llegó a Mediaset es el de Matías Prats Jr: "Debutará esta semana", advirtió el catalán, por lo que mañana miércoles con este especial en Cuatro podría ser el día perfecto para que el presentador de 'El Desmarque' se estrene como colaborador.
- Paula (23 años): 'He durado un día en el trabajo por voluntad propia. No me voy a quedar en un sitio donde no me gusta
- El juez Peinado se abre a retrasar la audiencia con Begoña Gómez tras reconocer que mañana se va de vacaciones
- La Séptima irrumpe con nueve grandes fichajes y una ambiciosa declaración de intenciones: 'Queremos ser útiles
- Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
- Marc (25 años) lleva 70 días viviendo en una tienda de campaña en el bosque: 'Cuando vives en un entorno natural ni siquiera te das cuenta pero empiezas a encontrarte mucho mejor
- Noruega limita la delegación española y deja a Bolaños fuera del funeral de Harald V por falta de espacio
- El juez considera una contradicción que Zapatero ponga pegas a investigar sus cuentas tras dar una 'autorización universal' para examinarlas
- Juan José Ebenezer, mecánico: 'Una cosa que todos hacéis mal es montar en el coche, poner el aire acondicionado y cerrar las puertas