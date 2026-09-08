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Lunes 7 de septiembre

Audiencias TV ayer | 'Pasapalabra' arrasa con un 17,8% y 'Rueda la letra' se estrena como tercera opción, por debajo de Sonsoles y La 1

El nuevo concurso de Carlos Sobera debuta con un 9,1% en Telecinco, mientras 'Y ahora Sonsoles' alcanza un 10,2% de media y vence durante el duelo directo.

'Pasapalabra', 'Rueda la letra' y 'Y ahora Sonsoles'

'Pasapalabra', 'Rueda la letra' y 'Y ahora Sonsoles' / Antena 3/Telecinco

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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'Pasapalabra' continúa sin encontrar rival en la tarde. El concurso de Antena 3 lideró con un contundente 17,8% de cuota de pantalla y reunió a 1.365.000 espectadores, confirmándose como uno de los grandes pilares de la cadena, especialmente en un día donde el ojo estaba puesto en Telecinco.

El canal principal de Mediaset estrenó por su parte 'Rueda la letra', su nueva apuesta para la tarde con Carlos Sobera, una hora antes que el espacio de Roberto Leal. El concurso arrancó con un 9,1% de share y 624.000 espectadores de media.

En la misma franja, 'Y ahora Sonsoles' consiguió mantenerse por delante del estreno de su nuevo competidor. El programa de Sonsoles Ónega alcanzó un 10,2% de cuota y 732.000 espectadores en su emisión completa.

La comparación directa también favoreció a Antena 3. Durante el horario en el que 'Y ahora Sonsoles' coincidió con 'Rueda la letra', el espacio de Sonsoles anotó un 9,9% frente al 9,1% del concurso de Telecinco. La 1 se situó todavía más arriba durante esa misma franja, con un 13,3% de cuota.

PRIME TIME

La 1

La Revuelta: 1.440.000 (13,1%)

MasterChef Celebrity: 651.000 (12,5%)

Antena 3

El Hormiguero: 1.893.000 (17,9%)

El secreto: 976.000 (13,6%)

Telecinco

First Dates: 930.000 (8,6%)

La isla de las tentaciones: 652.000 (10,8%)

laSexta

El Intermedio: 636.000 (5,8%)

El Taquillazo “La ciudad perdida”: 335.000 (4,9%)

Cuatro

First Dates: 420.000 (4,4%)

Horizonte: 897.000 (8,3%)

El Blockbuster “Devotion. Una historia de héroes”: 228.000 (4%)

La 2

Cifras y letras: 508.000 (4,8%)

Cine clásico “Doce del patíbulo”: 335.000 (4,4%)

LATE NIGHT

Antena 3

En tierra lejana: 711.000 (16,4%)

Telecinco

Rumbo a La isla de las tentaciones: 224.000 (7,8%)

laSexta

Cine “Glaciación 2012”: 93.000 (3,5%)

La 2

Cine “Eraser, eliminador”: 100.000 (3,6%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 895.000 (10,9%)

Valle Salvaje: 774.000 (10,7%)

La Promesa: 950.000 (13,7%)

Malas lenguas: 695.000 (10,1%)

Aquí la Tierra: 913.000 (11,6%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.250.000 (14,5%)

Y ahora Sonsoles: 732.000 (10,2%)

Pasapalabra: 1.365.000 (17,8%)

Telecinco

El verano se mueve: 562.000 (6,9%)

El diario de Jorge: 548.000 (7,6%)

Rueda la letra: 624.000 (9,1%)

Allá tú: 757.000 (10%)

laSexta

Zapeando: 532.000 (6%)

Más Vale Tarde: 398.000 (5,5%)

laSexta Clave: 389.000 (4,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 552.000 (6,9%)

Lo sabe, no lo sabe: 317.000 (4,6%)

La 2

Saber y ganar: 498.000 (5,5%)

Grandes documentales: 260.000 (3,3%)

Malas lenguas: 443.000 (6,2%)

El Cazador: 124.000 (1,7%)

Trivial pursuit: 280.000 (3,1%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 353.000 (20%)

Mañaneros 360: 430.000 (13,6%)

Antena 3

Espejo Público: 290.000 (11,1%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 692.000 (14,2%)

La ruleta de la suerte: 1.514.000 (20,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 136.000 (10,1%)

El programa de AR: 285.000 (12,4%)

Vamos a ver: 389.000 (7,8%)

laSexta

Aruser@s: 254.000 (11,7%)

Al rojo vivo: 247.000 (6,6%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,8%)

¡Toma salami!: 22.000 (2%)

El Chiringuito: 54.000 (2,9%)

En boca de todos: 346.000 (10,9%)

La 2

Jardines con historia: 14.000 (1,3%)

Grandes especies de África: 18.000 (1,2%)

Pueblo de Dios: 14.000 (0,7%)

Seguridad vital 5.0: 11.000 (0,5%)

Senderos del mundo: 16.000 (0,7%)

Las rutas D’Ambrosio: 63.000 (2,5%)

Las rutas D’Ambrosio: 89.000 (3,1%)

Verano azul: 123.000 (3,3%)

El Cazador: 171.000 (1,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.022.000 (22,1%)

Telediario 1: 1.394.000 (15,3%)

Noticias Cuatro 1: 703.000 (9,8%)

Informativos Telecinco 15h: 829.000 (9,1%)

laSexta Noticias 14h: 639.000 (7,9%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.731.000 (18,4%)

Telediario 2: 1.190.000 (12,8%)

Informativos Telecinco 21h: 695.000 (7,5%)

laSexta Noticias 20h: 465.000 (6,4%)

Noticias Cuatro 2: 369.000 (5,1%)

Mañana

Telediario matinal: 120.000 (17,6%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 171.000 (13,1%)

El Matinal: 76.000 (8,5%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (12,7%), Telecinco (8,4%), Cuatro (6,3%), laSexta (5,7%), La 2 (3,8%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,4%), La 1 (11,4%), Telecinco (8%), Cuatro (7,2%), laSexta (5,1%), La 2 (3,8%).

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