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Atresmedia estudia una demanda millonaria contra Mediaset por posible plagio de 'Pasapalabra' con 'Rueda la letra'

Los equipos jurídicos revisan las pruebas, la realización, la escenografía y los planos utilizados por el nuevo concurso de Telecinco.

Carlos Sobera y Roberto Leal

Carlos Sobera y Roberto Leal / Mediaset/Atresmedia

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Carlos Merenciano

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Madrid
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Atresmedia e ITV Studios han puesto bajo revisión jurídica el estreno de 'Rueda la letra'. Según fuentes consultadas por YOTELE, los equipos legales de ambas compañías estudian emprender acciones contra Mediaset por un posible plagio de 'Pasapalabra', aunque la demanda todavía no ha sido formalizada.

El análisis se está realizando a partir de la primera entrega del concurso presentado por Carlos Sobera, estrenada este lunes 7 de septiembre. Los abogados examinan detenidamente la emisión para determinar si existen suficientes coincidencias con el formato que conduce Roberto Leal en Antena 3 como para llevar el conflicto ante los tribunales.

La investigación no se limitará a comparar las mecánicas de las pruebas de 'Rueda la letra' con las de 'Pasapalabra'. Las fuentes consultadas aseguran que el estudio abarcará el conjunto del programa, atendiendo tanto a su desarrollo como a la manera en la que sus elementos aparecen trasladados a la pantalla.

Una revisión más amplia

Entre los aspectos que se encuentran bajo examen figuran la realización, la escenografía y la selección de planos, además de la estructura y el funcionamiento de los juegos. El objetivo es valorar el grado de semejanza existente entre ambas propuestas y determinar si se han podido vulnerar los derechos vinculados al formato de ITV Studios.

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El movimiento abre un nuevo frente alrededor de 'Rueda la letra' apenas iniciada su andadura en Telecinco. Atresmedia e ITV Studios deberán decidir ahora, una vez concluido el análisis jurídico de su estreno, si las similitudes detectadas justifican finalmente la presentación de una demanda contra Mediaset.

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