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Del 7 al 11 de septiembre

'Valle Salvaje', avance semanal: Victoria y Mercedes esconden el cadáver de Dámaso y quedan al borde de ser descubiertas

El capitán Escobedo estrecha el cerco sobre la duquesa, mientras Alejo y Luisa deciden qué futuro quieren compartir.

Avance semanal de 'Valle salvaje'

Avance semanal de 'Valle salvaje' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Valle Salvaje' afronta una semana marcada por el secreto que une inesperadamente a Victoria y Mercedes. La ficción se emite de lunes a viernes a las 17:40 horas en La 1 y sus capítulos también pueden verse en Netflix.

Lunes 7 de septiembre, capítulo 481

Rafael ordena instalar a Rosalía y María en la planta noble, una decisión que cambia su posición dentro de la casa. Mientras tanto, Victoria promete ayudar a Mercedes a enterrar el cuerpo de Dámaso. Ambas tendrán que actuar rápidamente porque el capitán Escobedo continúa avanzando en su investigación y cada vez está más cerca de descubrir la verdad.

Martes 8 de septiembre, capítulo 482

Alejo y Luisa mantienen una conversación decisiva para acordar qué harán con su relación. Paralelamente, José Luis descubre cuál será el destino de su palacio. Victoria y Mercedes ponen en marcha su peligroso plan, pero la llegada de una presencia inesperada amenaza con sorprenderlas antes de que puedan deshacerse del cadáver.

Miércoles 9 de septiembre, capítulo 483

Convertidas en aliadas por primera vez, Victoria y Mercedes emprenden una arriesgada operación para ocultar definitivamente el cuerpo de Dámaso. Por otro lado, Manuela se ve obligada a confesar ante su padre que Alejo la besó. La revelación deja en manos del marqués el futuro de la pareja.

Jueves 10 de septiembre, capítulo 484

Manuela intenta manipular a su padre para evitar que la obligue a renunciar a su amor. Entretanto, Victoria y Mercedes se despiden amargamente de Dámaso, convencidas de que su pesadilla está llegando a su fin. Sin embargo, nuevos acontecimientos hacen temer que el secreto todavía pueda salir a la luz.

Noticias relacionadas

Viernes 11 de septiembre, capítulo 485

Don Hernando advierte a Enriqueta de que no permitirá que Rafael le entregue la Casa Grande. La tensión aumenta cuando Enriqueta señala a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo. El investigador acorrala a la duquesa con sus preguntas hasta hacerla titubear, dejándola al borde de confesar todo lo sucedido con Dámaso.

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