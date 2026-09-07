Del 7 al 11 de septiembre
'Valle Salvaje', avance semanal: Victoria y Mercedes esconden el cadáver de Dámaso y quedan al borde de ser descubiertas
El capitán Escobedo estrecha el cerco sobre la duquesa, mientras Alejo y Luisa deciden qué futuro quieren compartir.
'Valle Salvaje' afronta una semana marcada por el secreto que une inesperadamente a Victoria y Mercedes. La ficción se emite de lunes a viernes a las 17:40 horas en La 1 y sus capítulos también pueden verse en Netflix.
Lunes 7 de septiembre, capítulo 481
Rafael ordena instalar a Rosalía y María en la planta noble, una decisión que cambia su posición dentro de la casa. Mientras tanto, Victoria promete ayudar a Mercedes a enterrar el cuerpo de Dámaso. Ambas tendrán que actuar rápidamente porque el capitán Escobedo continúa avanzando en su investigación y cada vez está más cerca de descubrir la verdad.
Martes 8 de septiembre, capítulo 482
Alejo y Luisa mantienen una conversación decisiva para acordar qué harán con su relación. Paralelamente, José Luis descubre cuál será el destino de su palacio. Victoria y Mercedes ponen en marcha su peligroso plan, pero la llegada de una presencia inesperada amenaza con sorprenderlas antes de que puedan deshacerse del cadáver.
Miércoles 9 de septiembre, capítulo 483
Convertidas en aliadas por primera vez, Victoria y Mercedes emprenden una arriesgada operación para ocultar definitivamente el cuerpo de Dámaso. Por otro lado, Manuela se ve obligada a confesar ante su padre que Alejo la besó. La revelación deja en manos del marqués el futuro de la pareja.
Jueves 10 de septiembre, capítulo 484
Manuela intenta manipular a su padre para evitar que la obligue a renunciar a su amor. Entretanto, Victoria y Mercedes se despiden amargamente de Dámaso, convencidas de que su pesadilla está llegando a su fin. Sin embargo, nuevos acontecimientos hacen temer que el secreto todavía pueda salir a la luz.
Viernes 11 de septiembre, capítulo 485
Don Hernando advierte a Enriqueta de que no permitirá que Rafael le entregue la Casa Grande. La tensión aumenta cuando Enriqueta señala a Mercedes y Victoria ante el capitán Escobedo. El investigador acorrala a la duquesa con sus preguntas hasta hacerla titubear, dejándola al borde de confesar todo lo sucedido con Dámaso.
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