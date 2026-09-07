'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 7 de septiembre: Victoria y Mercedes intentan enterrar a Dámaso

La 1 emite este lunes 7 de septiembre, a las 17:40 horas, el capítulo 481 de 'Valle Salvaje', que también estará disponible en Netflix. La nueva entrega situará a Victoria y Mercedes ante una decisión desesperada después de la muerte de Dámaso.

Victoria promete ayudar a Mercedes a enterrar el cuerpo para impedir que se descubra lo ocurrido. Ambas deberán actuar con rapidez y mantener la calma si quieren borrar cualquier pista que pueda relacionarlas con el fallecido. Su inesperada alianza estará marcada por el miedo y la posibilidad de que cualquiera de las dos termine derrumbándose.

El problema es que el capitán Escobedo continúa avanzando en sus pesquisas y se encuentra cada vez más cerca de descubrir la verdad. Mientras Victoria y Mercedes preparan su plan, la presencia del investigador multiplica el riesgo de que sean sorprendidas antes de conseguir ocultar definitivamente el cadáver.

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Por otro lado, Rafael instala a Rosalía y María en la planta noble, modificando su situación dentro de la casa. Sin embargo, el secreto que rodea la muerte de Dámaso dominará la jornada: Victoria y Mercedes tendrán que decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para evitar que Escobedo saque a la luz lo sucedido.