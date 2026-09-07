Episodio 481
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy lunes 7 de septiembre: Victoria y Mercedes intentan enterrar a Dámaso
Las dos mujeres sellan una peligrosa alianza para ocultar el cadáver, mientras el capitán Escobedo se acerca cada vez más a la verdad.
La 1 emite este lunes 7 de septiembre, a las 17:40 horas, el capítulo 481 de 'Valle Salvaje', que también estará disponible en Netflix. La nueva entrega situará a Victoria y Mercedes ante una decisión desesperada después de la muerte de Dámaso.
Victoria promete ayudar a Mercedes a enterrar el cuerpo para impedir que se descubra lo ocurrido. Ambas deberán actuar con rapidez y mantener la calma si quieren borrar cualquier pista que pueda relacionarlas con el fallecido. Su inesperada alianza estará marcada por el miedo y la posibilidad de que cualquiera de las dos termine derrumbándose.
El problema es que el capitán Escobedo continúa avanzando en sus pesquisas y se encuentra cada vez más cerca de descubrir la verdad. Mientras Victoria y Mercedes preparan su plan, la presencia del investigador multiplica el riesgo de que sean sorprendidas antes de conseguir ocultar definitivamente el cadáver.
Por otro lado, Rafael instala a Rosalía y María en la planta noble, modificando su situación dentro de la casa. Sin embargo, el secreto que rodea la muerte de Dámaso dominará la jornada: Victoria y Mercedes tendrán que decidir hasta dónde están dispuestas a llegar para evitar que Escobedo saque a la luz lo sucedido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aitana Bonmatí (28 años): 'Cuando yo nací, la norma decía que el primer apellido tenía que ser el del padre pero a mis padres no les parecía bien
- Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
- Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia
- Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
- Arnau (25 años) vive aislado en la montaña: 'Es muy duro cuando te desaparece un animal. No sé qué ha pasado, pero falta un pavo real y es una lástima
- La subida del Tributo Metropolitano del área de Barcelona reactiva el rechazo vecinal: 'Es desproporcionada
- Descubre los tres tipos de viajes del Imserso que fija el Gobierno: destinos, precios y fechas
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España