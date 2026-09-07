Revolución en 'Supervivientes: All Stars 3': mecánica insólita y fichaje de los ganadores Marta Peñate y Rubén Torres como concursantes

'Supervivientes All Stars 3' aterrizará en Telecinco el próximo jueves 10 de septiembre a las 21:45 horas con una revolución absoluta en sus dinámicas: la introducción de la figura de los capitanes, un rol inédito en la versión nacional que recaerá en dos de los nombres más pesados de su historia reciente, tal y como ha desvelado hoy la cadena en la presentación del programa.

Marta Peñate, ganadora de la primera edición del formato en 2024, y Rubén Torres, vencedor de la segunda entrega, regresarán a Honduras no como concursantes aspirantes al maletín, sino convertidos en los jefes de expedición de los dos equipos en los que se dividirán las 14 leyendas del formato. Aunque convivirán en las mismas condiciones extremas que el resto y tomarán decisiones cruciales para el devenir de la aventura, ambos estarán exentos de nominaciones, expulsiones y no podrán optar al premio final de 50.000 euros.

La presencia de los dos exganadores desatará nuevas tensiones tácticas, destacando especialmente el 'Duelo de capitanes', un reto semanal que otorgará privilegios o penitencias determinantes para el futuro de cada bando. Esta gran novedad estará condicionada además por la temporada de huracanes en los Cayos Cochinos, que someterá a los participantes a temporales extremos y a una severa división territorial entre Playa Sol (la zona con más recursos) y Playa Luna (el área más inhóspita).

Un casting de alto voltaje con cuentas pendientes

La lista oficial de participantes reúne a 14 históricos rostros del universo Mediaset que prometen máxima confrontación en la isla, marcada por antiguas rencillas y romances cruzados:

Veteranos y ganadores: Rosa Benito (ganadora de SV 2011) y Víctor Janeiro (vencedor de SV 2005, que se enfrenta por primera vez al salto en helicóptero tras ganar su edición en África).

(ganadora de SV 2011) y (vencedor de SV 2005, que se enfrenta por primera vez al salto en helicóptero tras ganar su edición en África). Frentes abiertos: El reencuentro entre Alma Bollo y Asraf Beno tras sus sonados enfrentamientos en 2023, o la coincidencia en el mismo bando de Omar Sánchez y Yulen Pereira , dos nombres unidos por su vínculo con Anabel Pantoja .

tras sus sonados enfrentamientos en 2023, o la coincidencia en el mismo bando de , dos nombres unidos por su vínculo con . El plantel completo: Junto a ellos completan la exigente aventura Albert Barranco, Arkano, Chiqui, Damián Quintero, Ivana Icardi, Lola Ortiz, María Jesús Ruiz y Yola Berrocal.

Nuevas armas contra el aburrimiento

Además de la llegada de los capitanes, la edición producida por Cuarzo Producciones estrenará mecánicas diseñadas para mantener la tensión hasta el último minuto:

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