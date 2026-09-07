'Sueños de libertad', avance semanal: Andrés pide matrimonio a Valentina y Brossard hunde a los De La Reina

'Sueños de libertad' afronta una semana decisiva en Antena 3, de lunes a viernes a las 15:45 horas, con los capítulos disponibles también en Disney+ y Atresplayer. Mientras Andrés toma una decisión que rompe definitivamente las esperanzas de Begoña, Gabriel celebra un nuevo triunfo contra los De La Reina.

Lunes 7 de septiembre, capítulo 642

Damián exige a Tasio que encuentre a Carmen y salve su matrimonio, pero su hijo reconoce que ella no piensa perdonar su relación con Paula. Por otro lado, Roque comunica a Eduardo que venderá la empresa de Federico para viajar por el mundo y le propone acompañarlo. La familia Salazar respira aliviada cuando Miguel confirma que el tumor de Pablo era benigno.

Beatriz amenaza con actuar contra Begoña si Gabriel no rompe su matrimonio. Presionado por ella, Gabriel utiliza las fotografías de su mujer con Andrés para chantajearla: deberá recuperar el dinero entregado a Digna si no quiere que las imágenes lleguen a Valentina y exponerse a una denuncia por adulterio.

Martes 8 de septiembre, capítulo 643

Tasio escribe a Carmen, pero no para pedirle que regrese, sino para animarla a rehacer su vida sin él. Mientras tanto, Marta descubre que Bianca ha pasado la noche en casa de Fina y se marcha profundamente molesta. Pablo recibe el alta y sus hijos preparan el regreso de su hermana Soraya, aunque Mabel termina confesándole que ha roto con Salva.

Begoña cede ante las amenazas y solicita a Digna que le devuelva el dinero. Andrés descubre su extraño cambio de opinión y consigue que le cuente toda la verdad sobre el chantaje y las fotografías. Claudia también se sincera con Miguel y le revela que el hijo que perdió no era de Mateo, sino de Tasio, dejando al médico completamente descolocado.

Miércoles 9 de septiembre, capítulo 644

Andrés cuenta a Valentina la existencia de las fotografías, provocando que ella cancele sus planes al comprobar que Begoña continúa ocupando un lugar prioritario en su vida. Después se enfrenta a Gabriel y consigue desactivar el chantaje. Begoña intenta aclarar personalmente lo sucedido con la dependienta y le asegura que Andrés está enamorado de ella.

Tras disculparse, Andrés pide matrimonio a Valentina. Entretanto, Begoña reclama a Gabriel los negativos de las imágenes. Fina comienza a mostrar síntomas de agotamiento y sufre una crisis nerviosa, mientras Eduardo rechaza viajar con Roque y Mabel cancela definitivamente su cita con Salva para no darle falsas esperanzas.

Jueves 10 de septiembre, capítulo 645

Andrés y Valentina anuncian su compromiso ante Damián, Digna y Marta y expresan su deseo de casarse cuanto antes. Begoña recibe la noticia con dolor, aunque desea felicidad al hombre que todavía ama. Damián, por su parte, teme que el origen humilde de la joven provoque comentarios que dañen el apellido familiar.

Miguel diagnostica a Fina una crisis nerviosa causada por el estrés y le prescribe reposo. Marta y Digna le ofrecen instalarse en la casa grande para estar atendida. Gabriel quema los negativos, frustrando nuevamente a Beatriz, pero poco después recibe una llamada de Hugo Brossard con una decisión demoledora: dejará de producir definitivamente los perfumes De La Reina.

Viernes 11 de septiembre, capítulo 646

Gabriel comunica a Begoña su victoria y disfruta al comprobar que ha conseguido agravar la crisis familiar. Los De La Reina buscan desesperadamente una alternativa que impida la desaparición de sus perfumes clásicos. Pablo decide reincorporarse a la fábrica y Damián le propone contratar a Valentina como ayudante para reducir su carga de trabajo.

Noticias relacionadas

La propuesta esconde la intención de apartar a la prometida de Andrés de la tienda antes de la boda, algo que provoca un duro enfrentamiento entre Marta y su padre. Por otro lado, Beatriz advierte a Gabriel de que no necesita las fotografías para destruirlo, mientras él le recuerda que, si todo sale a la luz, los dos podrían terminar en prisión.