Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AlemaniaClaves AlemaniaCeutaVuelta al coleFrancisca CadenasBaja laboralAccidente MiamiTráfico BarcelonaRoberto ArcePizzería La PavaLeonor universidadMargarita de Dinamarca
instagramlinkedin

Episodio 642

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 7 de septiembre: Gabriel somete a Begoña a un cruel chantaje

El marido de la enfermera amenaza con publicar sus fotografías con Andrés, mientras los Salazar reciben por fin el diagnóstico de Pablo.

Avance diario de 'Sueños de libertad'

Avance diario de 'Sueños de libertad' / Atresmedia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Antena 3 emite este lunes 7 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 642 de 'Sueños de libertad', disponible también en Atresplayer, Disney+ y Netflix. Miguel comunica a su familia que el tumor de Pablo es benigno, poniendo fin a la angustiosa espera de los Salazar.

El regreso de Tasio a la casa familiar provoca que Damián le exija encontrar a Carmen y convencerla para que retome su matrimonio. Sin embargo, su hijo le recuerda que ella no quiere perdonarle su relación con Paula. Por otro lado, Roque comunica a Eduardo que venderá la empresa de Federico para viajar por el mundo y le propone que lo acompañe.

Fina empieza a sentirse superada al compaginar el proyecto de Francesco con la campaña de los perfumes De La Reina. Aunque Marta intenta aliviar su carga, Bianca vuelve a presionarla para que abandone el trabajo publicitario. Mientras tanto, Claudia teme la reacción de Miguel cuando descubra que el hijo que perdió no era de Mateo, sino de Tasio.

Noticias relacionadas

Finalmente, Beatriz amenaza a Gabriel después de verlo junto a Begoña en un periódico. Ante sus presiones, él decide utilizar las fotografías de su mujer con Andrés para chantajearla: deberá recuperar el dinero entregado a Digna o hará públicas las imágenes, se las mostrará a Valentina y dejará a Begoña expuesta a una posible denuncia por adulterio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aitana Bonmatí (28 años): 'Cuando yo nací, la norma decía que el primer apellido tenía que ser el del padre pero a mis padres no les parecía bien
  2. Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia
  3. Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: 'Estuvimos incluso cuando la marca desapareció
  4. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  5. Arnau (25 años) vive aislado en la montaña: 'Es muy duro cuando te desaparece un animal. No sé qué ha pasado, pero falta un pavo real y es una lástima
  6. La subida del Tributo Metropolitano del área de Barcelona reactiva el rechazo vecinal: 'Es desproporcionada
  7. Descubre los tres tipos de viajes del Imserso que fija el Gobierno: destinos, precios y fechas
  8. Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España

Mañueco respalda a Vivas y pide "devolver a todos los migrantes por donde han venido"

El futuro Campus Clínic toma forma: 1.125 viviendas, 22 hectáreas verdes y un nuevo polo sanitario al final de la Diagonal

El futuro Campus Clínic toma forma: 1.125 viviendas, 22 hectáreas verdes y un nuevo polo sanitario al final de la Diagonal

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 7 de septiembre: Gabriel somete a Begoña a un cruel chantaje

'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 7 de septiembre: Gabriel somete a Begoña a un cruel chantaje

Un 40% de las personas con síndrome de Down y alzhéimer desarrollan epilepsia, lo que empeora la demencia

Un 40% de las personas con síndrome de Down y alzhéimer desarrollan epilepsia, lo que empeora la demencia

Javier de Haro, psicólogo experto en educación: "Enséñale a tu hijo que la envidia le puede ayudar a ser mejor persona"

Javier de Haro, psicólogo experto en educación: "Enséñale a tu hijo que la envidia le puede ayudar a ser mejor persona"

Natalia Lara, asesora financiera certificada: "Estos son cuatro hábitos que te mantienen pobre aunque ganes bien"

Natalia Lara, asesora financiera certificada: "Estos son cuatro hábitos que te mantienen pobre aunque ganes bien"

Los españoles realizaron 18,7 millones de viajes en julio, un 0,6% menos que un año antes

Los españoles realizaron 18,7 millones de viajes en julio, un 0,6% menos que un año antes

Feijóo sobre Ceuta: "Era un plan que terminaba con algún tipo de cesión a Marruecos"

Feijóo sobre Ceuta: "Era un plan que terminaba con algún tipo de cesión a Marruecos"