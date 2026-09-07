'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 7 de septiembre: Gabriel somete a Begoña a un cruel chantaje

Antena 3 emite este lunes 7 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 642 de 'Sueños de libertad', disponible también en Atresplayer, Disney+ y Netflix. Miguel comunica a su familia que el tumor de Pablo es benigno, poniendo fin a la angustiosa espera de los Salazar.

El regreso de Tasio a la casa familiar provoca que Damián le exija encontrar a Carmen y convencerla para que retome su matrimonio. Sin embargo, su hijo le recuerda que ella no quiere perdonarle su relación con Paula. Por otro lado, Roque comunica a Eduardo que venderá la empresa de Federico para viajar por el mundo y le propone que lo acompañe.

Fina empieza a sentirse superada al compaginar el proyecto de Francesco con la campaña de los perfumes De La Reina. Aunque Marta intenta aliviar su carga, Bianca vuelve a presionarla para que abandone el trabajo publicitario. Mientras tanto, Claudia teme la reacción de Miguel cuando descubra que el hijo que perdió no era de Mateo, sino de Tasio.

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Finalmente, Beatriz amenaza a Gabriel después de verlo junto a Begoña en un periódico. Ante sus presiones, él decide utilizar las fotografías de su mujer con Andrés para chantajearla: deberá recuperar el dinero entregado a Digna o hará públicas las imágenes, se las mostrará a Valentina y dejará a Begoña expuesta a una posible denuncia por adulterio.