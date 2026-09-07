Episodio 642
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy lunes 7 de septiembre: Gabriel somete a Begoña a un cruel chantaje
El marido de la enfermera amenaza con publicar sus fotografías con Andrés, mientras los Salazar reciben por fin el diagnóstico de Pablo.
Antena 3 emite este lunes 7 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 642 de 'Sueños de libertad', disponible también en Atresplayer, Disney+ y Netflix. Miguel comunica a su familia que el tumor de Pablo es benigno, poniendo fin a la angustiosa espera de los Salazar.
El regreso de Tasio a la casa familiar provoca que Damián le exija encontrar a Carmen y convencerla para que retome su matrimonio. Sin embargo, su hijo le recuerda que ella no quiere perdonarle su relación con Paula. Por otro lado, Roque comunica a Eduardo que venderá la empresa de Federico para viajar por el mundo y le propone que lo acompañe.
Fina empieza a sentirse superada al compaginar el proyecto de Francesco con la campaña de los perfumes De La Reina. Aunque Marta intenta aliviar su carga, Bianca vuelve a presionarla para que abandone el trabajo publicitario. Mientras tanto, Claudia teme la reacción de Miguel cuando descubra que el hijo que perdió no era de Mateo, sino de Tasio.
Finalmente, Beatriz amenaza a Gabriel después de verlo junto a Begoña en un periódico. Ante sus presiones, él decide utilizar las fotografías de su mujer con Andrés para chantajearla: deberá recuperar el dinero entregado a Digna o hará públicas las imágenes, se las mostrará a Valentina y dejará a Begoña expuesta a una posible denuncia por adulterio.
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