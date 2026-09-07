'Rueda la letra' llegó a Telecinco con empate entre Fran y Lilit, más leyendas de 'Pasapalabra' y un 'Rosco' más épico

Telecinco ha estrenado este lunes su nueva apuesta para las tardes, 'Rueda la letra'. Producido por Bulldog TV y conducido por Carlos Sobera, el formato ha aterrizado en la franja de 19:00 a 20:00 horas con el difícil reto de heredar el espíritu de la icónica prueba final de 'Pasapalabra'. Lejos de buscar la confrontación directa contra Antena 3, la cadena ha optado por emitirlo una hora antes para potenciar la competitividad con '¡Allá tú!', así como elevar los datos de audiencia de la franja de las 19:00 horas.

El debut ha estado marcado por la expectación en torno a sus similitudes con el formato original. Los primeros concursantes en pisar el plató han sido Fran González y Lilit Mankuyan, dos históricos ganadores de la etapa anterior. Cada uno ha estado arropado por dos rostros conocidos: Miguel Ángel Muñoz y Samantha Vallejo-Nágera en el 'Equipo Azul', e Iván Sánchez y Laura Sánchez en el 'Equipo Morado'. Además, el público ha contado con la presencia de otras seis leyendas del concurso como Marco Antonio, Paz Herrera, Antonio Ruiz, Sebastián Cárdenas, Susana García y Nacho Mangut, preparados para optar a las plazas de los titulares en futuras derrotas.

Un ritmo vertiginoso y cuatro pruebas previas

La emisión ha destacado por su agilidad, desarrollándose completamente sin cortes publicitarios. Para acumular los valiosos segundos de cara a la prueba final, el programa ha desgranado cuatro desafíos previos:

'¡He dicho!' : Una dinámica donde los concursantes deben asociar frases célebres leídas por Sobera a su autor correspondiente de entre un listado de diez opciones.

: Una dinámica donde los concursantes deben asociar frases célebres leídas por Sobera a su autor correspondiente de entre un listado de diez opciones. 'Cantando espero': Un duelo musical con pulsador donde deben adivinar canciones en menos de 15 segundos, con privilegios de tiempo para el equipo que más acumule.

Un duelo musical con pulsador donde deben adivinar canciones en menos de 15 segundos, con privilegios de tiempo para el equipo que más acumule. 'Con dos palabras ': Un desafío de subastas y pistas, a medio camino entre Password y las mecánicas de 25 palabras, donde los compañeros intentan adivinar una lista de términos acordada.

': Un desafío de subastas y pistas, a medio camino entre Password y las mecánicas de 25 palabras, donde los compañeros intentan adivinar una lista de términos acordada. 'Palabras Ocultas': La formación de conceptos a partir de un panel de 12 sílabas siguiendo las definiciones del presentador.

'La Rueda' y un estreno sin riesgos

El momento cumbre de la tarde ha llegado con el plato fuerte del formato: 'La Rueda' (la adaptación legal de El Rosco). Para desmarcarse visualmente, el programa ha apostado por una puesta en escena nocturna y épica, abriendo unas puertas gigantes de plató y utilizando pantallas laterales de concierto para mostrar los primeros planos y los marcadores individuales de Fran y Lilit.

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Partiendo con ventaja de tiempo tras las pruebas acumuladas, ambos concursantes han demostrado su veteranía sobre los atriles. El duelo se ha saldado con un empate técnico: 18 aciertos y cero fallos para ambos. A pesar de tener margen en el crono, Fran ha optado por no arriesgar en las últimas preguntas. De este modo, los dos participantes se han asegurado su continuidad para la siguiente entrega, se han llevado un premio parcial de 600 euros cada uno y han elevado el bote acumulado del programa hasta los 206.000 euros.