'La Promesa', avance semanal: Ciro engaña a Manuel y María paraliza su boda con un anuncio inesperado

'La Promesa' vivirá una semana marcada por bodas, chantajes y traiciones. La serie se emite de lunes a viernes a las 18:35 horas en La 1 y sus capítulos también están disponibles en RTVE Play.

Lunes 7 de septiembre, capítulo 900

Julieta revela a Manuel que Simona y Candela permanecen escondidas en el refugio. El heredero informa a Alonso y recibe el encargo de acudir con Curro para convencerlas de volver. Ángela y su prometido hacen las paces, mientras Tomasa confiesa que Petra le impidió ser madre. Entretanto, Leocadia sorprende a Máximo proponiéndole un matrimonio de conveniencia: ella será duquesa y él podrá llevar a Ángela al altar.

Martes 8 de septiembre, capítulo 901

Manuel y Curro localizan a las cocineras, pero ellas se niegan a regresar mientras Julio continúe trabajando en el palacio. Alonso conoce entonces los malos tratos que sufrieron. María Fernández intenta esconder sus dudas trabajando sin descanso y deja entrever que se casa para proteger a su hija. Por otro lado, Ángela elige al marqués para llevarla al altar y Curro provoca un escándalo al anunciar que Pía Adarre será su madrina.

Miércoles 9 de septiembre, capítulo 902

Leocadia presiona a Curro para que reconsidere su decisión, pero Manuel respalda a su hermano. Alonso también pide a Pía que lo haga desistir para evitar habladurías. Adriano regresa curado de sus problemas de visión y descubre que Martina se ha mostrado cariñosa con Jacobo. Mientras tanto, Ciro y Lorenzo reparten el dinero obtenido con los manuales del motor y preparan la maniobra definitiva para conseguir la firma de Manuel.

Jueves 10 de septiembre, capítulo 903

Simona y Candela vuelven a La Promesa, aunque se niegan a ponerse el delantal hasta que Julio sea despedido. Martina reconoce que ya no está enamorada de Jacobo y Adriano acusa al joven de retenerla mediante un chantaje. El día de la boda, María pide hablar con Carlo antes del enlace. Paralelamente, Lorenzo y Ciro intentan esconder la licencia entre varias facturas, pero la inesperada llegada de Julieta hace que Manuel detenga su firma.

Noticias relacionadas

Viernes 11 de septiembre, capítulo 904

Las prisas por llegar a la boda llevan finalmente a Manuel a firmar la licencia sin leerla, consumando el engaño de Ciro. Máximo comunica qué ha decidido sobre la propuesta matrimonial de Leocadia y María necesita hacer un anuncio importante a sus compañeros después de hablar con Carlo. Por último, Pía, desbordada por las presiones, suplica entre lágrimas a Curro que la libere de ejercer como su madrina.