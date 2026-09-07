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Del 7 al 11 de septiembre

'La Promesa', avance semanal: Ciro engaña a Manuel y María paraliza su boda con un anuncio inesperado

Las cocineras regresan al palacio con una condición, mientras Curro desafía a su familia al elegir a Pía como madrina.

Avance semanal de 'La promesa'

Avance semanal de 'La promesa' / RTVE

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'La Promesa' vivirá una semana marcada por bodas, chantajes y traiciones. La serie se emite de lunes a viernes a las 18:35 horas en La 1 y sus capítulos también están disponibles en RTVE Play.

Lunes 7 de septiembre, capítulo 900

Julieta revela a Manuel que Simona y Candela permanecen escondidas en el refugio. El heredero informa a Alonso y recibe el encargo de acudir con Curro para convencerlas de volver. Ángela y su prometido hacen las paces, mientras Tomasa confiesa que Petra le impidió ser madre. Entretanto, Leocadia sorprende a Máximo proponiéndole un matrimonio de conveniencia: ella será duquesa y él podrá llevar a Ángela al altar.

Martes 8 de septiembre, capítulo 901

Manuel y Curro localizan a las cocineras, pero ellas se niegan a regresar mientras Julio continúe trabajando en el palacio. Alonso conoce entonces los malos tratos que sufrieron. María Fernández intenta esconder sus dudas trabajando sin descanso y deja entrever que se casa para proteger a su hija. Por otro lado, Ángela elige al marqués para llevarla al altar y Curro provoca un escándalo al anunciar que Pía Adarre será su madrina.

Miércoles 9 de septiembre, capítulo 902

Leocadia presiona a Curro para que reconsidere su decisión, pero Manuel respalda a su hermano. Alonso también pide a Pía que lo haga desistir para evitar habladurías. Adriano regresa curado de sus problemas de visión y descubre que Martina se ha mostrado cariñosa con Jacobo. Mientras tanto, Ciro y Lorenzo reparten el dinero obtenido con los manuales del motor y preparan la maniobra definitiva para conseguir la firma de Manuel.

Jueves 10 de septiembre, capítulo 903

Simona y Candela vuelven a La Promesa, aunque se niegan a ponerse el delantal hasta que Julio sea despedido. Martina reconoce que ya no está enamorada de Jacobo y Adriano acusa al joven de retenerla mediante un chantaje. El día de la boda, María pide hablar con Carlo antes del enlace. Paralelamente, Lorenzo y Ciro intentan esconder la licencia entre varias facturas, pero la inesperada llegada de Julieta hace que Manuel detenga su firma.

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Viernes 11 de septiembre, capítulo 904

Las prisas por llegar a la boda llevan finalmente a Manuel a firmar la licencia sin leerla, consumando el engaño de Ciro. Máximo comunica qué ha decidido sobre la propuesta matrimonial de Leocadia y María necesita hacer un anuncio importante a sus compañeros después de hablar con Carlo. Por último, Pía, desbordada por las presiones, suplica entre lágrimas a Curro que la libere de ejercer como su madrina.

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