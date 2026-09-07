'La Promesa', avance del capítulo de hoy lunes 7 de septiembre: Leocadia propone a Máximo un matrimonio de conveniencia

La 1 emite este lunes 7 de septiembre, a las 18:35 horas, el capítulo 900 de 'La Promesa', disponible también en RTVE Play. Julieta revela a Manuel que Simona y Candela están escondidas en el refugio. Culpable por no haberlas protegido, el heredero comunica su paradero a Alonso, que le pide acudir con Curro para convencerlas de regresar.

Ángela comparte con Julieta y Martina las dudas que le provoca la aparición de Máximo. Ambas le recuerdan que lo verdaderamente importante es el amor que siente por Curro. Sus palabras consiguen que los prometidos se reconcilien y hagan las paces antes del enlace.

Teresa y Ricardo fracasan nuevamente en las cocinas, por lo que Cristóbal propone una solución mixta: la taberna preparará el plato principal y el servicio del palacio se encargará del resto. Entretanto, Tomasa se sincera sobre su pasado y confiesa que Petra fue la responsable de que nunca pudiera tener hijos.

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Mientras Martina reconoce ante Jacobo que forzar su relación no está funcionando, Ciro cierra el trato de la licencia y Lorenzo comienza a preparar el engaño para obtener la firma de Manuel. Finalmente, Leocadia plantea a Máximo una propuesta inesperada: casarse con ella a cambio de conseguir que Ángela acepte que él la acompañe al altar.