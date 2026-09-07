La pesadilla de Martina D’Antiochia, protagonista de 'Padre no hay más que uno', con sus compañeros de piso: "Egoístas y malas personas"

Martina D’Antiochia ha puesto fin a uno de los periodos más complicados de su vida. La actriz e influencer ha abandonado el piso que compartía con otras tres personas después de sufrir durante casi un año una convivencia que, según su relato, terminó resultando insostenible: "Me mudo porque vivía con tres personas y me sentía sola".

La protagonista de 'Padre no hay más que uno' asegura que tenía que limpiar antes de cocinar porque sus compañeros no fregaban ni recogían los espacios comunes. "Tres personas que casualmente las tres eran alérgicas al estropajo", ironiza. La acumulación de suciedad llegó hasta tal punto que, a su juicio, "esa casa parecía un síndrome de Diógenes" y le daba vergüenza invitar a sus amigos.

Las fiestas y el ruido agravaron todavía más la situación. Martina explica que su habitación estaba junto al salón, donde sus compañeros se reunían los fines de semana y fumaban. Cuando pedía que bajaran el volumen para poder dormir, asegura que recibía miradas de enfado. La suciedad también habría provocado una plaga de cucarachas que le generaba ataques de pánico debido a su fobia.

Pagaba por una casa que evitaba

La actriz comenzó a pasar cada vez menos tiempo en el piso hasta utilizarlo únicamente para sus necesidades básicas. "Pagaba un alquiler, pero solo usaba mi casa para ducharme, cambiarme y pirarme a casa de mi novio", confiesa. También reconoce su parte de responsabilidad por haber limpiado durante meses lo que ensuciaban los demás: "Nunca debí haberme ido a vivir a un sitio donde la mayoría tenían otra dinámica de convivencia diferente".

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Durante la mudanza, Martina comprobó además que faltaban varias pertenencias. "No estoy diciendo que me las hayan robado, probablemente las han usado sin mi permiso y se les han roto", matiza. Tras calificar a sus antiguos compañeros como "egoístas y malas personas", la joven inicia ahora una nueva etapa viviendo sola: "Me di cuenta de que ya no aguanto más la convivencia".