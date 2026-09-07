Pablo Motos entrevistó en 'El Hormiguero' al otro 'Pedro Sánchez' para conocer sus medidas para Ceuta: "No hay invasión, es un éxito del turismo"

El plató de 'El Hormiguero' ha arrancado la temporada por todo lo alto con el regreso de Carlos Latre tras su paso por Mediaset. El imitador y humorista irrumpió en el arranque del espacio de Antena 3 caracterizado como Pedro Sánchez, adoptando una estética de lo más surrealista y veraniega: impecable de cintura para arriba con americana y corbata, pero enfundado en un llamativo bañador y un flotador de cintura para abajo.

Lejos de mantener el protocolo institucional que cabría esperar de una figura gubernamental, el "presidente" interpretado por Latre ha despachado la crisis migratoria de Ceuta tirando de ironía y socarronería pura. Ante las preguntas de un atónito Pablo Motos sobre las 72.000 personas llegadas al enclave, el falso mandatario no ha dudado en restar gravedad al asunto tachándolo de "un éxito del turismo español" y asegurando que, para proteger la frontera, había ordenado "poner tres boyas y seis patitos de goma".

Entre bromas sobre su descanso estival, sus interminables partidas de palas en la playa, los castillos de arena y sus paseos en bicicleta, el falso jefe del Ejecutivo ha esquivado los asuntos espinosos utilizando el comodín de la "máquina del fango" y tildando de "preguntas de ultraderecha" cualquier cuestión incómoda relacionada con la gestión de sus ministros o la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. "Mi prioridad soy yo", ha zanjado con absoluta sinceridad cómica antes de confesar que este fin de semana se escapará a Formentera y la próxima semana volará a Marrakech porque "el cuscús encanta, y donde esté eso, que se quite el cocido, que es de fachas y da gases".

Noticias relacionadas

El momento culminante de la parodia ha llegado cuando el cómico ha desgranó su particular playlist veraniega, versionando grandes clásicos de la música española adaptados a su particular situación política. Con guiños a Mónica Naranjo ("Sobreviviré a las próximas elecciones"), Mecano ("Un año más sin presupuestos") y una inaudita copla dedicada a la presidenta madrileña ("Que la detengan, que es una mentirosa malvada y peligrosa"), Latre ha vuelto a demostrar su capacidad para dinamitar el inicio del programa. Tras bromear con que Pablo Motos y él iban a acabar "morreando" por la tensión del cara a cara, el falso Sánchez se ha despedido a pedaladas subido a una bicicleta estática, dejando al presentador con la palabra en la boca.