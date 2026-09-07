'Y Ahora Sonsoles'
Fran Rivera se sienta en 'Y Ahora Sonsoles' después del plantón a las preguntas de 'Fiesta' y habla de la relación de su hija con Roca Rey
El extorero rechazó las preguntas de Telecinco el sábado durante la corrida Goyesca y las calificó de "tonterías" por preguntar sobre Cayetano Rivera y Tamara Gorro
Fran Rivera corta tajante a 'Fiesta' tras las filtraciones sobre Tamara Gorro: "Estas tonterías no"
Fran Rivera vuelve al escaparate mediático por lo que está sucediendo alrededor de su familia. Los rumores de su distanciamiento con su hermano Cayetano Rivera por su relación con la influencer Tamara Gorro filtrados por Pipi Estrada en 'Fiesta' parece que no sentaron bien al extorero, que el pasado sábado rechazó las preguntas del programa en la corrida Goyesca, pero hoy sí ha aceptado sentarse con Sonsoles Ónega en Antena 3.
El que fuera colaborador durante años de 'Espejo Público' se sentó junto a Ónega para repasar su trayectoria, pero también tuvo que tocar los temas familiares, aunque rechazó nuevamente centrarse en la relación de su hermano Cayetano con Tamara Gorro. En lo que sí entro Rivera fue en la relación de su hija Tana Rivera con el torero Roca Rey.
"Es un gran torero con unas condiciones increíbles y en la plaza de toros me emociona", comenzó diciendo antes de abordar la faceta personal del novio de su hija: "Y como persona lo voy conociendo día a día porque no lo había tratado".
Al escucharlo, Sonsoles Ónega no pudo negar su sorpresa y consiguió una confesión del torero sobre cómo apareció Roca Rey en la familia Rivera: "Me lo contó Lourdes (su mujer). A ella se lo dijo Cayetana", explicó el entrevistado.
Para acabar la conversación, Fran Rivera eligió el comportamiento que ha tenido Roca Rey con él y con su hija: "Se ha portado como un señor. Desde el primer día y se lo agradezco enormemente. Ha hecho cosas muy dignas", remató sin entrar en detalle.
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