Fernando de la Guardia regresa emocionado a Canal Sur tras su parálisis facial: "Gracias por arbirme las puertas"

Ayer conocíamos que Fernando de la Guardia regresaría a la televisión tres años después de sufrir una parálisis facial que lo apartó de la televisión cuando era presentador de 'Cuatro al día' y hoy se ha materializado esa vuelta en Canal Sur. El periodista ha regresado oficialmente a los platós para ponerse al frente de 'Andalucía Mediodía' y ha compartido su emoción con Toñi Moreno, que conectaba con él para hacer la transición de 'Hoy en día' al programa de su compañero.

Lejos de esconder la realidad de su proceso médico, Díaz de la Guardia se sinceró ante la audiencia con una cercanía abrumadora, detallando los retos diarios a los que se enfrenta desde que sufrió la afección: "Me siento muy emocionado, la verdad, porque han sido dos años y pico muy complicados. Todavía tengo secuelas, no parpadeo prácticamente por este ojo, la boquita hace todavía alguna cosita, ¿vale? Y tengo una cosa que se llama espasticidad, y es decir que por dentro a veces noto que la cara se queda dormida, ¿no? Pero, bueno, forma parte de un proceso de una enfermedad crónica o con secuelas a largo plazo".

El presentador explicó cómo ha tenido que readaptarse incluso a los elementos técnicos más cotidianos de su profesión, los cuales antaño pasaban desapercibidos pero que ahora suponen una auténtica prueba de superación: ""Dicho esto, mira, Toñi, en los teatros las luces son insoportables. Yo tengo que ponerme gafas de sol. En los teatros no aguanto los focos direccionales. Y cuando me han entrevistado en la televisión yo iba con mis gafas. Pero el otro día hice una prueba, aquí en este plató me quité las gafas y dije, oye, pues aguanto las luces bastante bien. Y aquí estamos de nuevo".

"Ejercer mi vocación" en su casa de Canal Sur

Tras un largo camino de convalecencia, proyectos de superación personal y trabajo en la sombra en labores de edición, el periodista granadino ha recuperado la primera línea informativa en la cadena autonómica, un hogar profesional que no ha dudado en arroparle en este paso definitivo.

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"Pero ¿sabes una cosa? En mi casa, a la que le agradezco muchísimo que me abra las puertas, también para presentar y para ejercer mi vocación de comunicador", ha concluido antes de ponerse manos a la obra con su programa.