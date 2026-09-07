Boombastic se queda en España a lo grande y confirma su expansión internacional en Miami y Buenos Aires

Boombastic frena los rumores y confirma su continuidad en España por todo lo alto. Después de anunciar su expansión internacional con la llegada a América, la organización ha despejado la gran incógnita de su público fiel: Asturias, la tierra que vio nacer al evento, volverá a acoger el festival los días 15, 16 y 17 de julio de 2027.

Lejos de abandonar sus raíces tras dar el salto al otro lado del charco, el formato prepara una edición sin precedentes en territorio asturiano. El recinto se ampliará hasta contar con diez escenarios y una capacidad estimada de 100.000 asistentes diarios, consolidándose como una de las citas musicales más potentes del país.

Lejos de abandonar sus raíces tras dar el salto al otro lado del charco, el formato prepara una edición sin precedentes en territorio asturiano. El recinto se ampliará hasta contar con diez escenarios y una capacidad estimada de 100.000 asistentes diarios, consolidándose como una de las citas musicales más potentes del país.

Como gesto de gratitud hacia los seguidores que han apoyado el proyecto desde sus inicios, la organización pondrá a la venta una primera tanda de 10.000 abonos a precios populares desde 10 euros por día. Los tickets estarán disponibles a partir del próximo 15 de septiembre a las 12:00 horas en su página web oficial e incluirán un seguro de cancelación bajo las condiciones habituales de compra.

Expansión internacional: de la Latin Music Week en Miami a Argentina

Mientras afianza su gran buque insignia en España, la marca acelera su internacionalización. El próximo 19 de octubre, Boombastic cruzará las fronteras para encargarse del Opening Show de la prestigiosa Latin Music Week de Billboard en Miami, cuyo cartel se desvelará en los próximos días.

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Asimismo, a mediados de octubre, el festival presentará oficialmente en Buenos Aires los primeros detalles de su desembarco en Argentina. Este nuevo evento de gran formato y carácter multiescenario tiene prevista su celebración en octubre de 2027, replicando las cifras de gran afluencia con más de 100.000 asistentes diarios.