Domingo 6 de septiembre
Audiencias TV ayer | 'El secreto' se estrena líder y 'Una nueva vida' se dispara al 16,2% en su recta final
Antena 3 domina la noche con sus ficciones turcas, mientras 'Black Adam' supera el 10% en La 1 y 'Salvados' regresa a laSexta con un 6%.
Antena 3 acertó con el estreno de 'El secreto'. La nueva ficción turca arrancó su andadura liderando la noche con un notable 12,5% de cuota de pantalla y 1.081.000 espectadores, convirtiéndose en la oferta más seguida del prime time.
La cadena mantuvo el liderazgo posteriormente también con 'Una nueva vida'. La serie, que encara ya su recta final, se disparó en el late night hasta un gran 16,2% de share y reunió a 754.000 espectadores.
La 1 también consiguió un buen rendimiento con el cine. 'Black Adam', emitida dentro del contenedor 'La película de la semana', se colocó con 967.000 espectadores y alcanzó un 10,3% de cuota de pantalla, a la vez que en laSexta, 'Salvados' regresó a la parrilla con un 6% de share y una media de 595.000 espectadores con un programa dedicado a Rita Barberá.
Por último, 'El Chiringuito' continúa creciendo en su nueva etapa televisiva en Cuatro. El programa deportivo alcanzó su máximo de audiencia media al reunir a 263.000 espectadores y firmar un 6,6% de cuota en el late night.
PRIME TIME
La 1
La película de la semana “Black Adam”: 967.000 (10,3%)
We Will Rock You: 430.000 (8,7%)
Antena 3
El secreto: 1.081.000 (12,5%)
Telecinco
First Dates: 624.000 (6,3%)
Rumbo a La isla de las tentaciones: 327.000 (5,5%)
laSexta
Salvados: 564.000 (5,5%)
Salvados: 623.000 (6,4%)
Salvados: 339.000 (4,7%)
Cuatro
Cuarto milenio: 473.000 (5%)
El Chiringuito: 263.000 (6,6%)
La 2
Imprescindibles: 253.000 (2,6%)
El Conde de Montecristo: 477.000 (5,5%)
LATE NIGHT
La 1
Cine “Santos criminales”: 160.000 (7,3%)
Antena 3
Una nueva vida: 754.000 (16,2%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 144.000 (5,9%)
laSexta
Salvados: 173.000 (4,5%)
Salvados: 87.000 (4,1%)
La 2
Un asesinato con vistas: 110.000 (2,5%)
Un asesinato con vistas: 52.000 (2,1%)
Documentos TV: 61.000 (3,3%)
TARDE
La 1
Érase 1 vez “Blancanieves”: 790.000 (8,7%)
Érase 1 vez 2 “La hija del rey”: 717.000 (8,5%)
Sesión de tarde “Un verano en Langeoog”: 592.000 (7,6%)
Aquí la Tierra: 821.000 (9,9%)
Antena 3
Multicine “Una rosa para su tumba”: 1.089.000 (12,1%)
Multicine 2 “Juicio a la verdad”: 779.000 (9,5%)
Multicine 3 “El diablo en el corazón”: 560.000 (7,1%)
Telecinco
Fiesta: 632.000 (7,5%)
laSexta
La Roca: 366.000 (4,3%)
Cuatro
Home Cinema “Ahora me ves…”: 561.000 (6,2%)
Home Cinema 2 “El último héroe”: 429.000 (5,3%)
La 2
Saber y ganar: Fin de semana: 272.000 (3%)
La Vuelta: 719.000 (7,9%)
Grandes documentales: 181.000 (2,2%)
De tapas por España: 155.000 (2%)
De tapas por España: 216.000 (2,6%)
MAÑANA
La 1
Entrevista Ángel Víctor Torres: 226.000 (9,3%)
Viaje al centro de la tele: 365.000 (9,8%)
D Corazón: 634.000 (10,5%)
Antena 3
Los más…: 122.000 (4,9%)
Vídeos, vídeos: 51.000 (4,8%)
Los más 2018: 96.000 (4,7%)
Lo mejor de cada casa: 165.000 (5,5%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 354.000 (8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 535.000 (10,4%)
La ruleta de la suerte: 1.270.000 (17,7%)
Telecinco
Got Talent España: 127.000 (6,9%)
El precio justo: 138.000 (4,4%)
El precio justo: 218.000 (5,3%)
El precio justo: 432.000 (6,3%)
laSexta
Equipo de investigación: 30.000 (4,3%)
Aruser@s Weekend: 140.000 (7,6%)
Equipo de investigación: 189.000 (6,3%)
Equipo de investigación: 220.000 (6,2%)
Equipo de investigación: 298.000 (6,3%)
Cuatro
¡Toma salami!: 7.000 (1,4%)
¡Toma salami!: 22.000 (3,3%)
¡Toma salami!: 65.000 (6,6%)
Volando voy: 149.000 (8,9%)
Volando voy: 248.000 (8,8%)
Viajeros Cuatro: 340.000 (10,2%)
Viajeros Cuatro: 429.000 (9,3%)
La 2
La nueva luna del Apolo: 52.000 (7,2%)
Los conciertos de La 2: 34.000 (2,7%)
Medina: 16.000 (0,9%)
Últimas preguntas: 62.000 (2,6%)
El día del Señor: 145.000 (4,9%)
Pueblo de Dios: 84.000 (2,7%)
Pueblo de Dios: 56.000 (1,7%)
Zoom tendencias: 69.000 (1,8%)
Flash moda: 84.000 (1,8%)
El escarabajo verde: 117.000 (2,2%)
Mi familia en la mochila. Ruta España: 110.000 (1,6%)
Saber y ganar: Fin de semana: 80.000 (0,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.881.000 (20,7%)
Telediario 1: 1.114.000 (12,3%)
Noticias Cuatro 1: 606.000 (8,8%)
laSexta Noticias 14h: 569.000 (8,1%)
Informativos Telecinco 15h: 720.000 (7,9%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.279.000 (13,6%)
Telediario 2: 1.135.000 (11,9%)
Informativos Telecinco 21h: 716.000 (7,7%)
laSexta Noticias 20h: 542.000 (6,8%)
Noticias Cuatro 2: 449.000 (5,7%)
RANKING
Diario: Antena 3 (10,9%), La 1 (9,7%), Telecinco (6,4%), Cuatro (5,9%), laSexta (5,1%), La 2 (3,7%).
Mensual: Antena 3 (12,1%), La 1 (11,1%), Telecinco (7,9%), Cuatro (7,4%), laSexta (5%), La 2 (3,8%).
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