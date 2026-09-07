Así son los nuevos platós de 'Al rojo vivo' y 'Más vale tarde' que laSexta estrena hoy mismo: del loft de Iñaki López al brutalismo de Ferreras

laSexta inicia este lunes 7 de septiembre una nueva etapa decisiva marcando un punto de inflexión en sus espacios diarios de actualidad, con transformaciones integrales que abarcan tanto la escenografía como la identidad gráfica de sus buques insignia: 'Más Vale Tarde' y 'Al Rojo Vivo', tal y como desveló en exclusiva YOTELE. ¿El objetivo? Recuperar la hegemonía perdida frente a Cuatro, su competidor, que domina ambas franjas con 'En boca de todos', 'Todo es mentira' y 'Lo sabe, no lo sabe'.

La revolución escenográfica y conceptual de ‘Más Vale Tarde’

El espacio conducido por Iñaki López estrena temporada a partir de las 17:00 horas abriendo las puertas a un concepto totalmente inédito que rompe con los códigos tradicionales de la televisión. El plató se transforma por completo para convertirse en un gran loft-estudio de autor que imprime el carácter personal de su presentador, concebido para el encuentro, la conversación y el análisis crítico.

Nuevo plató de 'Más vale tarde' / Atresmedia

La arquitectura de este nuevo espacio parte de un modernismo contemporáneo que entrelaza referencias mid-century, elementos brutalistas e influencias japandi, reinterpretadas desde una mirada cálida y doméstica. En este escenario conviven la madera, los acabados minerales y las estructuras metálicas, arropados por una paleta de tonos naturales salpicada de verde, azul petróleo y coral. Sus geometrías limpias, grandes planos, dobles alturas y amplios ventanales construyen un entorno abierto y flexible que favorece la cercanía con los espectadores.

Esta apuesta arquitectónica viene acompañada de una puesta en escena sumamente versátil y dinámica. Las cámaras se integran en el propio espacio, acercándose a los protagonistas y recorriendo los distintos rincones del loft en busca de nuevas perspectivas, planos y variedad de registros. La realización puede transitar con absoluta naturalidad desde la gran mesa central —el principal centro narrativo donde Iñaki López reúne a colaboradores e invitados— hasta los ambientes destinados al análisis de sucesos u otros rincones más relajados concebidos específicamente para entrevistas y conversaciones personales. Cada zona cuenta con su propio lenguaje visual, haciendo del escenario una herramienta más al servicio de la actualidad.

Nuevo plató de 'Más vale tarde' / Atresmedia

En cuanto a su identidad gráfica, la transformación adopta la inspiración de una suerte de libreta de apuntes de Iñaki. Un sistema dinámico y flexible organiza los contenidos mediante un diseño limpio y minimalista que incorpora trazos, anotaciones y recursos de apariencia manuscrita, dotando al relato de espontaneidad y personalidad. El logotipo evoluciona manteniendo sus formas curvas y amables pero incorporando nuevos detalles gráficos, sobre una base luminosa y cálida en tonos beige donde el negro, el coral y el verde actúan como contrapuntos identificativos.

La contundencia arquitectónica y editorial de ‘Al Rojo Vivo’

Por su parte, el espacio de actualidad, análisis y debate dirigido por Antonio García Ferreras afronta el arranque del curso escolar renovando por completo su imagen visual, pero manteniendo intactos los códigos innegociables que definen su personalidad informativa. La gran protagonista de este cambio es su escenografía, que apuesta por un lenguaje rotundo y contemporáneo fundamentado en estructuras de hierro, geometrías cúbicas y materiales en bruto para reforzar su carácter directo.

Nuevo plató de 'Al rojo vivo' / Atresmedia

La emblemática mesa del programa se concibe directamente como una pieza arquitectónica de inspiración brutalista que integra la propia identidad de la marca a través de la extrusión de su logotipo, funcionando simultáneamente como elemento de mobiliario y como un potente signo gráfico. Esta firmeza visual se traslada también a la identidad corporativa: el logotipo se presenta de forma más sólida y robusta, con líneas limpias que favorecen la verticalidad sin renunciar al icónico juego de inversión de sus letras, reinterpretado ahora bajo una construcción mucho más arquitectónica.

El sistema gráfico evoluciona hacia una estructura profundamente editorial y periodística. El diseño se pone directamente al servicio de la información mediante una jerarquía visual clara que ordena titulares, datos y temas de forma intuitiva, facilitando la lectura de grandes volúmenes informativos sin perder ritmo narrativo. La rotulación gana notablemente en flexibilidad y dinamismo al permitir la convivencia del desarrollo horizontal tradicional con composiciones verticales orientadas a acompañar el análisis y contextualizar los contenidos.

Nuevo plató de 'Al rojo vivo' / Atresmedia

La gama cromática de Al Rojo Vivo conserva sus históricos rojo y negro, pero incorpora de manera estratégica tonos verdes y azules para aportar mayor profundidad al tratamiento de la información. Asimismo, la mítica Hispania —símbolo indiscutible del formato desde sus orígenes— continúa siendo su gran icono visual, evolucionando a través de nuevas perspectivas, tratamientos cromáticos y juegos de iluminación que potencian al máximo su dimensión gráfica y escenográfica.

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De este modo, tanto 'Más Vale Tarde' como 'Al Rojo Vivo' unifican escenografía, realización, identidad gráfica y contenidos en una misma dirección: ofrecer una imagen renovada, flexible y contemporánea para seguir conquistando las tardes de laSexta desde la rigurosidad informativa y la cercanía con la audiencia.