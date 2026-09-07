Así se hace 'El Chiringuito', desde dentro: YOTELE se cuela en Mediaset para vivir el formato de Pedrerol en directo

Cuando Josep Pedrerol saluda a los espectadores cerca de la medianoche, 'El Chiringuito' ya lleva muchas horas en marcha. La emisión es únicamente la parte visible de un proceso que comienza mucho antes y en el que cada noticia, imagen o declaración atraviesa varias fases hasta llegar al plató. YOTELE ha entrado en la nueva redacción del programa en Mediaset para descubrir cómo se construye uno de los directos más imprevisibles de la televisión.

Para algunos miembros del equipo, la jornada ni siquiera comienza cuando cruzan la puerta. “No es desde que venimos, yo creo que es desde que nos despertamos prácticamente”, explica Álex Silvestre, redactor del programa, que en muchas ocasiones también se sienta en el plató frente a la cámara. El periodista coordina la actualidad del FC Barcelona, además de seguir otros asuntos relacionados con el Valencia y el Atlético de Madrid. Su misión es encontrar un enfoque nuevo para evitar que el programa repita “el mismo debate, la misma imagen, la misma declaración”.

La primera actividad formal arranca alrededor de las 17:00 horas, cuando llegan Gonzalo de Martorell y Marcos de Vicente, editores de 'El Chiringuito'. Ambos preparan una previsión de contenidos, reparten las coberturas y deciden qué historias pueden transformarse en debates, vídeos o conexiones. Mientras uno trabaja principalmente sobre la escaleta editorial, el otro atiende su desarrollo técnico. “La carga de trabajo es alta y nos entendemos muy bien”, resume Marcos.

La primera escaleta del día

Antes de que lleguen los redactores, los editores deben tener identificadas las noticias de los grandes clubes, pero también cualquier historia procedente de Primera, Segunda, el fútbol más modesto o incluso otras disciplinas deportivas. “La idea es dejar todo listo y pensado, no solo negro sobre blanco en la escaleta, sino pensar los temas, organizar a los chicos, qué hay que cubrir y qué no”, detalla Marcos.

A partir de las 18:00 horas, la redacción empieza a llenarse. Cada periodista tiene sus parcelas habituales —Real Madrid, Barcelona, Atlético, fútbol nacional o internacional—, aunque todos deben estar preparados para asumir cualquier asunto. Juanfe Sanz, redactor del espacio, define ese momento como un primer intercambio de propuestas con los editores: “Cada uno llega con una aportación, con una idea, con un tema que puede ser bueno para el programa a nivel de debate o a nivel de imagen”.

El objetivo no es limitarse a reproducir la actualidad deportiva del día. Juanfe explica que la redacción busca “darle la vuelta a todo” y encontrar una segunda lectura que permita abrir una discusión. Algunas cuestiones que inicialmente parecen secundarias terminan creciendo después de ser tratadas en el programa: “Ha habido muchos temas que nacen aquí, que al principio no parecen relativamente importantes y que acaban siendo un temazo”.

Josep Pedrerol, Álex Silvestre y Marcos de Vicente en una reunión de contenidos de 'El Chiringuito' / Carlos Merenciano

La siguiente reunión se celebra entre las 19:00 y las 20:00 horas con Josep Pedrerol, presentador y director de 'El Chiringuito'. Aunque el equipo ya dispone de una preescaleta, nada está cerrado. Pedrerol puede eliminar asuntos, sumar otros que haya localizado durante la mañana o cambiar la importancia concedida a cada contenido. Según Marcos, se trata de una reunión colaborativa en la que cualquier redactor puede defender una propuesta hasta conseguir que salga adelante.

Gonzalo define su labor como “el nexo de unión entre la redacción, el equipo de producción, el equipo de realización y Pedrerol”. Su trabajo no se limita a ordenar temas: también coordinan los cebos -vídeos promocionales sobre los temas que se van a tratar-, las conexiones en directo y los elementos técnicos necesarios para que cada pieza llegue al control de realización en el momento adecuado.

La decisión final de Pedrerol

La preparación del director tampoco empieza por la tarde. Pedrerol mantiene conversaciones con los editores desde la mañana e incluso deja previsiones planteadas el día anterior. Una rueda de prensa, una respuesta inesperada o un gesto captado por las cámaras puede convertirse horas después en el gran asunto de la noche. “Vemos qué temas hay, la última hora, cómo tratarlo, cuál será el tema de debate, cuál es una declaración que puede ser impactante o noticia, una imagen que merezca la pena”, explica.

Preguntado por cómo consigue llenar más de dos horas de emisión cada noche, Pedrerol responde inicialmente con una broma: “Pues hablando de nada”. La explicación llega inmediatamente después. El presentador y director considera que el verdadero combustible del formato es la pasión con la que cada miembro interpreta el fútbol. Un mismo acontecimiento puede generar opiniones completamente distintas y convertirse en el punto de partida de un debate que también podría producirse en una cafetería o durante una reunión familiar.

Josep Pedrerol preparando la emisión de 'El Chiringuito' / Carlos Merenciano

“El éxito de 'El Chiringuito' es la pasión que le ponemos”, sostiene. En la escaleta se mezclan información, opinión y enfrentamiento dialéctico, pero el tiempo nunca parece suficiente: “Se nos queda corto el programa con dos horas y media. Yo digo: ‘Un poco más, un poco más’”. Incluso cuando se acerca el inicio de la emisión, los integrantes del equipo continúan discutiendo sobre los temas.

Pedrerol también decide qué colaboradores ocuparán cada noche las sillas del plató. Para confeccionar esas alineaciones cuenta especialmente con Juanfe Sanz, Álex Silvestre y Edu Aguirre, que conocen la disponibilidad y las especialidades de los tertulianos. Los fichajes de nuevos rostros, en cambio, dependen directamente del director. Gonzalo lo explica recurriendo al lenguaje futbolístico: “Los fichajes los suelen gestionar como en el Real Madrid, con el de arriba, con Pedrerol. Él decide cuándo, cómo y por cuánto”.

Los vídeos que sostienen el programa

Una vez finalizada la reunión, cada redactor comienza a elaborar sus piezas. Entre ellas tienen una importancia especial los cebos, los pequeños vídeos que anticipan el siguiente contenido antes de una pausa publicitaria. “Son esos ganchos que ponemos antes de irnos a publicidad, en los que contamos de qué vamos a hablar y lo importante que es lo que va a venir”, explica Edu Aguirre, redactor de 'El Chiringuito'.

El equipo debe convertir declaraciones, imágenes y datos en piezas capaces de alimentar la conversación del plató. Nada garantiza, sin embargo, que el resultado ocupe finalmente el tiempo previsto. Un debate puede alargarse, una última hora puede desplazarlo o una intervención de los tertulianos puede obligar a modificar todo el recorrido de la noche. Para Edu, ahí reside una de las señas de identidad del formato: “Hay ocho, nueve o diez personas, cada una de su padre y de su madre, y puede pasar de todo. Lo bonito de 'El Chiringuito' es que es impredecible”.

La redacción tampoco vive únicamente dentro de las instalaciones. Álex Silvestre destaca la búsqueda de protagonistas e imágenes en campos de fútbol, zonas mixtas y concentraciones. “Si tú sales a la calle, tienes que volver con algo”, afirma. Puede ser la historia de un aficionado, el rostro de un jugador después de un partido o una declaración que termine marcando la agenda del día siguiente. “En la calle es donde ocurre todo. Es lo más emocionante, lo más divertido, pero también lo más complicado”.

Del papel al pinganillo de Pedrerol

Alrededor de las 22:30 o las 23:00 horas, uno de los dos editores se traslada al control para concentrarse en la emisión. Debe comprobar que las conexiones remotas estén preparadas, que los reporteros desplazados puedan entrar en directo y que los colaboradores se encuentren listos. Mientras tanto, el otro continúa pendiente de la redacción y de cualquier novedad que pueda modificar el programa.

Gonzalo de Martorell y Marcos de Vicente en el control de 'El Chiringuito' / Carlos Merenciano

Durante la emisión, Gonzalo y Marcos mantienen contacto permanente con Pedrerol a través del pinganillo. Le avisan de las pausas publicitarias, le indican si un bloque se está prolongando demasiado o le alertan de cualquier elemento que requiera especial cuidado. La escaleta sigue existiendo, pero funciona como una orientación y no como una estructura inamovible.

El propio Pedrerol compara su posición con la de un espectador que controla el programa desde el sofá: “Tengo la ventaja de sentarme y utilizar el mando a distancia. Si un tema me aburre, cambio. Si hay un debate que no me apetece, cambio”. Esa capacidad para romper el orden previsto mantiene en alerta a la redacción, al control y a los tertulianos durante toda la noche.

También los colaboradores se preparan antes de entrar en plató. Cristóbal Soria cuenta que puede permanecer hasta las cuatro de la madrugada viendo programas para llegar completamente informado a sus nuevas responsabilidades dentro de Mediaset. El teléfono móvil y las redes sociales son otras dos herramientas fundamentales. Ya en 'El Chiringuito', resume su cometido con su habitual sentido del humor: “Mi hobby fundamental es poner a los gurús del Real Madrid contra la pared”.

Soria define el trabajo junto a Pedrerol como “un aprendizaje continuo” por su nivel de exigencia. Álex Silvestre, que lleva cerca de doce años a su lado, va más allá y lo considera “un padre profesional”. “Es un máster cada día, es un animal televisivo. Tú vas con una idea que crees que es buenísima y él le da la vuelta, la aumenta y la hace mejor”, explica.

Un programa que continúa durante 24 horas

Aunque la emisión termina de madrugada, 'El Chiringuito' no desaparece de la conversación. Los fragmentos más destacados, los editoriales de Pedrerol y las intervenciones más virales se distribuyen posteriormente en redes sociales. Para Edu Aguirre, ese trabajo explica que el formato haya conseguido atravesar fronteras y llegar a personas que no pueden seguir diariamente la televisión a medianoche.

Pedrerol recuerda que el programa fue uno de los primeros en detectar que una parte del público joven pasaba más tiempo delante del móvil, la tableta o el ordenador que del televisor. “Dijimos: ‘Si esa gente no va a la tele, vayamos nosotros a ellos’”, relata. Esa estrategia digital terminó funcionando también como una puerta de entrada hacia la emisión convencional y permitió que 'El Chiringuito' reuniera una elevada presencia de espectadores jóvenes.

Edu Aguirre, Álex Silvestre y Juanfe Sanz durante la emisión de 'El Chiringuito' / Carlos Merenciano

El programa afronta ahora este proceso desde una nueva sede. Después de 13 años en Atresmedia, el equipo se ha trasladado a Mediaset para emitirse de lunes a jueves en Energy y los domingos en Cuatro. El cambio obligó a adaptar en pocas semanas un nuevo plató, distintos sistemas técnicos y equipos que nunca habían trabajado juntos. Varios redactores incluso interrumpieron sus vacaciones para participar en los preparativos.

Edu Aguirre asegura que el principal éxito ha sido conseguir que el público no perciba una ruptura: “Hemos logrado en un tiempo récord que no se note que nos hemos cambiado de medio de comunicación”. Juanfe Sanz lo resume con otra fórmula: “Un nuevo caparazón, el mismo 'Chiringuito', distinto lugar”. Gonzalo coincide en que los fondos y el plató pueden haber cambiado, pero la esencia continúa intacta.

Las primeras audiencias han reducido el temor inicial a que parte de los seguidores no encontrara el programa en sus nuevos canales. Pedrerol reconoce que le preocupaba especialmente el salto de Mega a Energy y la emisión dominical en Cuatro, pero considera que la promoción realizada por Mediaset y el trabajo en redes facilitaron una adaptación más rápida de lo esperado.

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El cambio de cadena tampoco ha rebajado la ambición interna. Juanfe asegura que, cuando el programa consigue un buen resultado, Pedrerol incrementa todavía más la exigencia: “Nos ha inculcado ese gen competitivo de no salir a empatar o a perder un partido”. Después de más de una década de emisiones, el presentador y director descarta que el formato se haya convertido en una rutina. “Me quiero emocionar cada día. El día que me aburra, lo dejo”, afirma antes de definir esta nueva etapa como “el mejor momento de mi carrera profesional”.