Verónica Sanz cambia laSexta por La Séptima para completar el plantel inicial de presentadores de la nueva cadena

Verónica Sanz abandona laSexta tras 7 años ligada a la cadena para convertirse en el nuevo fichaje de La Séptima y completar así el plantel inicial de presentadores del nuevo canal de TDT, según ha sabido El Plural y ha verificado YOTELE. La periodista pone rumbo así a la nueva cadena liderada por José Miguel Contreras y Javier Ruiz, que iniciará sus emisiones el próximo 5 de noviembre.

Este flamante fichaje se une al de Noor Ben Yessef, adelantado en exclusiva por YOTELE y completa una plantilla de la que también forman parte Alba Carrillo, Rocío Delgado, Luján Argüelles, Sarah Santaolalla, Héctor de Miguel, Marta Márquez y el propio Ruiz, que ejercerá de director tras su exitoso paso por 'Mañaneros 360'.

La trayectoria de Verónica Sanz

La trayectoria televisiva de Verónica Sanz es el reflejo de una evolución constante que comenzó en el periodismo deportivo y se consolidó en la primera línea de la información política y social en España. Sus primeros pasos profesionales en la pantalla se dieron en el ámbito autonómico y de club, concretamente en Barça TV, donde adquirió las tablas necesarias cubriendo la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Posteriormente, dio el salto a la televisión de ámbito nacional integrándose en el equipo de Punto Pelota, el conocido y pasional programa de debate deportivo nocturno, donde aportó frescura y rigor en las tareas de redacción y colaboración.

Su versatilidad e interés por la información general la llevaron a reorientar su carrera hacia la actualidad puramente informativa y social. Esta transición se consolidó con su llegada a Mediaset España, formando parte activa de 'Las mañanas de Cuatro'. Poco después daría el salto a Telemadrid, primero como rostro de '120 Minutos' y después como presentadora de 'Buenos días Madrid'.

El gran espaldarazo a su carrera llegó en 2019, cuando fichó por Atresmedia para unirse a las filas de laSexta. Su primer gran reto en la cadena fue asumir la copresentación de 'laSexta Noche' en sustitución de Andrea Ropero, una labor que desempeñó con éxito primero junto a Iñaki López y más tarde con José Yélamo. Su solvencia en los debates y las mesas de análisis la convirtió en un rostro habitual del programa diario 'Al Rojo Vivo', y con la reformulación de 'laSexta Noche' en 'laSexta Xplica' ella pasó a liderar 'Sábado Clave', un informativo de autor y análisis rápido al estilo de 'laSexta Clave'.

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Ahora da el salto como uno de los fichajes estrella de La Séptima, donde aún se desconoce qué programa presentará, habra que esperar al 5 de noviembre.