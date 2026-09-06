Susi Caramelo gana 'Una fiesta de muerte' al descubrir a Arantxa Sánchez Vicario como "asesina" de Los Morancos

La histórica estación de Canfranc se convirtió en el escenario de una velada de época tan idílica como macabra para la segunda entrega del programa de Antena 3. Con una lista de invitados estelar que incluía a Susi Caramelo, César y Jorge Cadaval, Carlos Baute, Isabel Forner, Jorge Sanz y David de Jorge, el evento dio un giro radical nada más comenzar con el anuncio del presentador, Àngel Llàcer: la muerte de uno de los integrantes de Los Morancos.

El trágico suceso desató una investigación contrarreloj dirigida por Llàcer, que se complicó aún más cuando Jorge Cadaval se desplomó tras prometer vengar a su hermano, provocando la supuesta muerte del segundo miembro del dúo humorístico. A partir de ese momento, las celebrities se dividieron en equipos para superar pruebas, interrogarse mutuamente y descifrar las pistas ocultas en el entorno, que incluyeron desde menciones a figuras como Fernando Alonso o Pedri hasta tensiones y cruces de acusaciones entre los participantes.

La convivencia en la estación no tardó en fracturarse entre alianzas improvisadas, estrategias de despiste y fuertes encontronazos. Carlos Baute se enfadó con Susi Caramelo por un reto fallido, mientras que David de Jorge desató las risas y el mosqueo general al delatar públicamente el aliento de la humorista en pleno set de investigación.

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Tras superar las pruebas grupales e individuales y desentrañar los enigmas policiales, el grupo comenzó a poner sobre la mesa la identidad del asesino. Jorge Sanz apostó por Alejandro Sanz, David de Jorge e Isabel Forner apostaron por Pau Gasol y por último, Susi Caramelo y Carlos Baute acertaron en el nombre de la autora intelectual del envenenamiento de Los Morancos: la extenista Arantxa Sánchez Vicario se ocultaba tras la máscara. Pese a las trifulcas y las confesiones de trampas de Susi Caramelo, la cómica se alzó con la victoria de la noche al acumular el mayor número de pistas que el cantante y resolver el misterio del crimen.