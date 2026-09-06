Escándalo en 'La ruleta de la suerte' de EEUU: despiden a su presentador por ver chats pedófilos en un vuelo

Jim Thornton, locutor de la versión estadounidense de 'Wheel of Fortune' ('La ruleta de la suerte'), ha sido despedido de forma fulminante por Sony Pictures Television tras ser fotografiado en un avión consultando una sala de chats con contenido pedófilo en su ordenador portátil. La decisión llega cuatro días después de que la productora anunciara su suspensión temporal, según los detalles publicados por el diario británico Daily Mail.

Las instantáneas captadas por un pasajero durante el vuelo muestran en la pantalla del comunicador mensajes explícitos y conversaciones de naturaleza perturbadora. En uno de los fragmentos visibles, un usuario del chat comentaba estar en un establecimiento junto a "un par de chicos lindos y una niñita ardiente", mientras que en otra de las capturas se empleaba un juego de palabras ofensivo que vinculaba la infancia con términos de comida.

La defensa legal de Thornton, representada por su abogada, emitió un comunicado a través del portal TMZ en el que aseguró que el locutor accedió al chat de manera totalmente involuntaria tras hacer clic por error en un enlace que le habían remitido. Su equipo legal recalcó que el presentador no fue detenido en el aeropuerto ni se le han imputado cargos penales formales hasta el momento.

Los hechos se originaron cuando un viajero que se percató de las imágenes en pantalla advirtió a la tripulación de cabina, lo que motivó que el piloto activara el protocolo para la intervención policial a la llegada a destino. Aunque las autoridades locales interrogaron a Thornton tras el aterrizaje, determinaron en ese momento que no existían motivos legales para proceder a su arresto, permitiéndole marchar en libertad mientras el caso saltaba a la opinión pública y desencadenaba su despido definitivo.

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