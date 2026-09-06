Tensión en directo
Bronca tremenda entre Meli Camacho y Kike Calleja en 'Fiesta' por María Teresa Campos: "¡Tú la has vendido a la prensa!"
Los colaboradores se enfadaron y lanzaron un cruce de acusaciones que obligó a Emma García a frenar la discusión: "Que se nos desmadra"
'Fiesta' vivió ayer uno de los momentos de mayor tensión cuando Meli Camacho y Kike Calleja protagonizaron una gran bronca en directo. Todo comenzó cuando Miguel Frigenti explicó que María Teresa Campos además de pagarle cosas a Bigote Arrocet también lo hacía con su amiga Meli, lo que provocó que la colaboradora respondiese.
"Qué gusto que me digas eso. Desde que nos conocimos, dijimos que cada una pagaríamos lo nuestro", se defendió Camacho, cuando Kike Calleja intervino. "Reconoce que ha habido mucha gente alrededor que iban de gorrones", ha dicho el amigo de Terelu Campos.
"Bueno, tú venías en el grupo", le reprochó la colaboradora, comenzando una discusión que poco a poco iba aumentando su temperatura. "Tienes muy poca vergüenza", dijo enfadado el colaborador mientras el ambiente se tensaba y Emma García intervenía: "Por favor, que se nos desmadra. Respondemos con un tono normal".
"Yo sé que tú estás picada porque el otro día te pusimos un poquito a caldo y te quitamos la careta", quiso explicar Calleja cuando fue interrumpido por Meli: "A mí no me quita la careta nadie. ¡Y menos tú!", exclamó la que fuera amiga de Teresa Campos.
A partir de ahí, ambos comenzaron un cruce de reproches sin respetar el turno de palabra, generando un claro revuelo en plató. "Sé lo que decía Teresa de ti", advirtió Camacho, que luego detalló: "Ese chico no me gusta nada porque cuando estuvo una vez con Terelu fue el que llamó a los periodistas", recordó la tertuliana. "¡Pero qué dices! Si la que has vendido a Teresa Campos siempre has sido tú. Has sido el topo de muchos periodistas", le ha acusado entonces Kike.
"Os estáis acusando de lo mismo", apuntaba la presentadora mientras la discusión entre ambos seguía. "No tienes ningún criterio para hablar de ese tema porque no tienes ni idea de la vida de Teresa. Solo te has pegado a Terelu y es lo único que sabes", respondió Camacho, que con estas palabras hacía que Calleja se encendiera más y obligando a Emma García a cortar la bronca.
"¡Ya! Hacedme caso que me conozco estas situaciones", repetió en varias ocasiones hasta que se levantó para dar por concluido el tema: "Y os voy a decir una cosa. En paz descanse, eh", dijo refiriéndose a la que fuera presentadora de Telecinco.
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