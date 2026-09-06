Sábado 5 de septiembre
Audiencias TV ayer: 'Malas Lenguas Noche' gana el primer duelo del curso a 'laSexta Xplica', el cine de Telecinco lidera y Àngel Llàcer pincha en Antena 3
La segunda entrega de 'Una fiesta de muerte' no convence y pierde más de cuatro puntos respecto a su estreno.
Sorpresa mayúscula en las audiencias del primer sábado de septiembre. El segundo especial de 'Una fiesta de muerte' pincha en Antena 3 y pierde más de cuatro puntos respecto a su estreno, quedándose con un flojo 8,5% y 662.000 espectadores, que vieron como Susi Caramelo se convertía en la mejor investigadora.
Por su parte, Telecinco aprovechó su sesión de Cine 5 estrellas y con la comedia 'Odio el verano' da el primer golpe al liderar con un 9,8% y 757.000 seguidores. La otra oferta de cine, también de Mediaset, fue la de Cuatro, que consiguió la cuarta plaza del ránking con un 6,8% y 530.000 apoyos.
En cuanto a las tertulias de actualidad, 'Malas Lenguas Noche' confirmó su dominio y ni siquiera la vuelta de José Yélamo para inaugurar la temporada de 'laSexta Xplica', pudo bajar el rendimiento de Jesús Cintora y los suyos, que se impusieron con un 6,5% y 399.000 fieles. Por su parte, el programa de laSexta se conforma con un 5,3% y 336.000 televidentes.
Por último, La 1 siguió emitiendo la serie 'La amiga estupenda' después de su gran rendimiento en La 2. En esta segunda semana en el primer canal de TVE, los tres capítulos de estreno firmaron un 7,3%, un 8,2% y un 11,7%.
PRIME TIME
Telecinco
Cine 5 estrellas: Odio el verano: 9,8% y 757.000
Antena 3
Una fiesta de muerte: 8,5% y 662.000
La 1
Informe Semanal: 7,6% y 586.000
Una amiga estupenda: 7,3% y 589.000 / 8,2% y 611.000 / 11,7% y 653.000
Cuatro
First Dates: 5,2% y 400.000
El Blockbuster: 6,8% y 530.000
laSexta
Sábado Clave: 3,9% y 281.000
laSexta Xplica: 5,3% y 336.000
La 2
Cifras y letras: 2% y 146.000
Malas Lenguas Noche: 6,5% y 399.000
TARDE
La 1
La Vuelta: 13,2% y 1.154.000
Telecinco
Fiesta: 8,2% y 631.000
Cuatro
Home Cinema: Reacción en cadena: 8,4% y 728.000
MAÑANA
Antena 3
La ruleta de la suerte: 19,7% y 1.279.000
La 1
D Corazón: 10,1% y 545.000
INFORMATIVOS
TARDE
Antena 3 Noticias 1: 22% y 1.851.000
Noticias Cuatro 1: 9,4% y 583.000
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