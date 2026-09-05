Bea Archidona, implacable, despide 'De lunes a viernes' con un nuevo dardo a Telecinco

Este viernes 4 de septiembre, el magacín 'De lunes a viernes' ha emitido su última entrega para poner fin a la etapa veraniega con la que la cadena intentó mantener el pulso diario de la crónica social. A partir de la próxima semana, el espacio cederá su franja al regreso de 'El diario de Jorge' y al estreno del concurso 'Rueda la letra'.

"Como un amor de verano": El adiós de Santi Acosta y Beatriz Archidona

Antes de apagar los focos, los conductores titulares tomaron la palabra para hacer balance de esta aventura televisiva. Santi Acosta y Beatriz Archidona quisieron poner en valor el esfuerzo colectivo de las últimas semanas. "Hemos estado a gusto y estamos muy orgullosos del equipo de este verano", afirmaron con satisfacción.

Archidona quiso tirar de romanticismo para definir la experiencia, comparándola abiertamente con un romance estacional: "Bonito e intenso". Tras agradecer la fidelidad de la audiencia "de todo corazón" y felicitar a los trabajadores, Acosta cerró la etapa con un escueto "nos vemos, hasta pronto".

Una pulla final que evidenció la inesperada cancelación

Pese al tono festivo del tramo final, el malestar por la decisión de Mediaset de no renovar la tira diaria afloró en directo media hora antes de la conclusión.

Y es que días después de la primera pulla, Bea Archidona quiso dejar otro recado a Telecinco el día del final del porgrama. La presentadora se desplazó hasta la sala de maquillaje para abordar a rostros del formato como Lydia Lozano y Terelu Campos. Allí advirtió en directo que someterían a Laura Matamoros a un interrogatorio sobre si había felicitado o no a su primo Carlo Costanzia tras su reciente paternidad.

Ante la negativa de Terelu Campos, que intentó frenar el asunto en pantalla para evitar nuevos frentes abiertos, la presentadora zanjó las objeciones con una frase lapidaria que delató la situación del equipo: "Para lo que nos queda, vamos a pasarlo bien".

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El punto final del formato estuvo marcado por la música y la nostalgia. Al ritmo de 'Pa ti toa', el éxito firmado conjuntamente por Ana Mena y Lola Índigo, el programa reunió a buena parte de su equipo de colaboradores y presentadores para despedirse bailando en el plató que les ha acompañado durante los últimos meses.