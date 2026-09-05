Anabel Pantoja, emocionada, recuerda cómo vivió la hospitalización de su hija y la polémica posterior: "Mi vida se paró"

Anabel Pantoja ha puesto fin a cuatro años de silencio con una reaparición estelar en '¡De viernes!'. Sentada frente a los presentadores Beatriz Archidona y Santi Acosta, la sobrina de Isabel Pantoja ha decidido dar un paso al frente para frenar las especulaciones y relatar en primera persona los claroscuros de su etapa más reciente. Lejos de ser una entrevista complaciente, la intervención se convirtió en un repaso honesto y descarnado por las polémicas que han marcado su relación con David Rodríguez, las luces y sombras de la maternidad y el durísimo peaje emocional y laboral que ha tenido que pagar en los últimos tiempos.

La pesadilla médica y judicial de su pequeña Alma

Uno de los momentos más desgarradores de la noche llegó al recordar el episodio crítico que sufrió su hija Alma en un centro comercial de Gran Canaria. Aquel susto de salud derivó en dieciséis días de ingreso hospitalario y en la posterior apertura de una investigación judicial que sacudió los cimientos de su vida personal. Con lágrimas en los ojos, Anabel confesó que su mundo se detuvo por completo: "No veía la luz del día ni la noche; mi cerebro intentaba borrar cosas negativas y hay episodios que ni recuerdo". Reconoció que, aunque su salud general es estable, su recuperación psicológica sigue siendo un proceso lento del que empieza a ver la luz gracias a la sonrisa de su hija, quien se ha convertido en su principal tabla de salvación en sus horas más bajas.

El dolor ante el cuestionamiento como madre

La influencer no pudo contener la emoción al reflexionar sobre la dureza con la que se ha tratado su maternidad en los medios de comunicación. Entre sollozos, admitió que ahora comprende el dolor que en su día sufrieron su madre, su tía y su prima Isa ante el juicio implacable de la opinión pública. "Cuestionar a una madre es lo más feo e indignante que puede recibir una persona", sentenció. Anabel explicó que, aunque asume la libertad de expresión, le resulta inaceptable que su vida personal se convierta en "la plaza del pueblo". Este acoso mediático tuvo consecuencias directas en su estabilidad emocional y en su trayectoria profesional, llegando a confesar que su vida laboral se paralizó por completo hasta el punto de temer el fin de su etapa como personaje público: "Llegué a pensar que hasta ahí había llegado".

A pesar de la tormenta mediática, la sobrina de la tonadillera encontró el refugio necesario en su relación con David Rodríguez, a quien define como el artífice de su mayor felicidad. Anabel reconoció que inicialmente era reacia a la maternidad por considerarse egoísta, pero la firme decisión de su pareja cambió su perspectiva de la vida. "Es un milagro, la mejor decisión que he tomado y el motivo por el que estoy luchando", aseguró visiblemente enamorada. Asimismo, admitió que le debe la vida entera a David, señalando que sin él su hija ni siquiera habría existido y destacando cómo la llegada de la pequeña ha supuesto una auténtica inyección de ilusión para toda su familia, incluidos sus abuelos y su propia madre.

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La triste decepción con sus excompañeros de profesión

La entrevista también sirvió para ajustar cuentas emocionales con el medio televisivo y con personas a las que consideraba de su confianza. Anabel no ocultó su indignación ante la paradoja de verse marginada del mercado laboral mientras otros colaboradores se lucran discutiendo sobre su intimidad. En este sentido, reconoció públicamente el dolor causado por antiguas compañeras de cadena como Terelu Campos y Lydia Lozano. Aunque confirmó haber recibido disculpas por parte de ambas, la colaboradora fue tajante al matizar su postura: "Soy de no olvidar; tampoco quiero ser rencorosa ni machacar, porque la vida sigue, pero lo que he vivido no lo voy a borrar jamás". Con esta intervención, Anabel Pantoja demuestra que, a pesar de las cicatrices y los desengaños, está dispuesta a defender su verdad con uñas y dientes.