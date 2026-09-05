Viernes 4 de septiembre
Audiencias TV ayer: 'De viernes' lidera en su regreso con Anabel Pantoja, mientras que 'Equipo de Investigación' pincha con su nueva temporada
El cine de Antena 3 y las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' se quedan por debajo del 10%
PRIME TIME
Telecinco
De viernes: 11% y 729.000
Antena 3
El Peliculón: ¿Quién es quién?: 8,6% y 735.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 7,6% y 702.000 / 7,9% y 618.000
Cuatro
First Dates: 6,4% y 565.000
El Blockbuster: Unidad Alpha: 6,5% y 564.000
Cine Cuatro: Diamante de sangre: 5,3% y 223.000
laSexta
laSexta Columna: 4,7% y 427.000
Equipo de Investigación: 3,9% y 348.000 / 4,3% y 285.000
La 2
Cifras y letras: 5% y 450.000 / 4,6% y 435.000
Plano general: 2% y 184.000
Hostoria de nuestro cine: 2,2% y 150.000
LATE NIGHT
laSexta
Equipo de Investigación: 6,1% y 245.000 / 7,2% y 172.000
La 1
Viaje al centro de la tele: 8,5% y 438.000 / 6,1% y 193.000
Diairo América 24h: 4,2% y 88.000
Antena 3
Cine: Villaviciosa de al lado: 7,8% y 366.000
Cine 2: La niñera perfecta: 3,4% y 79.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,8% y 1.311.000
Y ahora Sonsoles: 11,3% y 838.000
Pasapalabra: 19% y 1.356.000
La 1
La Vuelta: 11,7% y 1.005.000 / 12,1% y 1.058.000 / 10,4% y 832.000
Valle Salvaje: 8,9% y 669.000
La Promesa: 12% y 843.000
Malas lenguas: 10,2% y 685.000
Aquí la tierra: 10,2% y 742.000
Telecinco
El verano se mueve: 7,3% y 617.000
De lunes a viernes: 7,1% y 507.000
Allá tú: 8,8% y 617.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,9% y 657.000
Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 431.000
laSexta
Zapeando: 4,9% y 433.000
Más vale tarde: 4,8% y 357.000
La 2
El cazador: 2,5% y 210.000
Saber y ganar: 6% y 533.000
Geandes Documentales: 3,7% y 310.000
Malas Lenguas: 7% y 506.000
El cazador: 1,8% y 127.000
Trivial Pursuit: 3,6% y 286.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 12,9% y 318.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 13,3% y 618.000
La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.438.000
La 1
La Hora de La 1: 19,9% y 337.000
Mañaneros 360: 15,2% y 460.000 / 11,5% y 855.000
laSexta
Aruser@s: 10,1% y 103.000 / 13,4% y 278.000
Al rojo vivo: 5,9% y 211.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,7% y 123.000
El programa de AR: 12% y 256.000
Vamos a ver: 8,4% y 278.000
El precio justo: 8,2% y 526.000
Cuatro
El Chiringuito: 2,5% y 45.000
En boca de todos: 10,4% y 318.000
La 2
Verano azul: 3,4% y 127.000
El cazador: 2,1% y 126.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,1% y 2.089.000
Telediario: 15% y 1.298.000
Informativos Telecinco 15H: 8,3% y 724.000
Noticias Cuatro 1: 9,9% y 664.000
laSexta Noticias 14H: 7,4% y 559.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 16,7% y 1.382.000
Telediario 2: 10,9% y 905.000
Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 637.000
laSexta Noticias 20H: 6,3% y 440.000
Noticias Cuatro 2: 4,9% y 336.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13%), La 1 (11,1%), Telecinco (8,7%), Cuatro (6,7%), laSexta (5,3%), La 2 (3,5%)
Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,8%), Telecinco (8,4%), Cuatro (7,9%), laSexta (5,1%], La 2 (4%).
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