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Viernes 4 de septiembre

Audiencias TV ayer: 'De viernes' lidera en su regreso con Anabel Pantoja, mientras que 'Equipo de Investigación' pincha con su nueva temporada

El cine de Antena 3 y las reposiciones de 'Viaje al centro de la tele' se quedan por debajo del 10%

Anabel Pantoja en 'De viernes' / 'Equipo de Investigación'

Anabel Pantoja en 'De viernes' / 'Equipo de Investigación' / TELECINCO / LA SEXTA

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Redacción Yotele

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Madrid
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PRIME TIME

Telecinco

De viernes: 11% y 729.000

Antena 3

El Peliculón: ¿Quién es quién?: 8,6% y 735.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 7,6% y 702.000 / 7,9% y 618.000

Cuatro

First Dates: 6,4% y 565.000

El Blockbuster: Unidad Alpha: 6,5% y 564.000

Cine Cuatro: Diamante de sangre: 5,3% y 223.000

laSexta

laSexta Columna: 4,7% y 427.000

Equipo de Investigación: 3,9% y 348.000 / 4,3% y 285.000

La 2

Cifras y letras: 5% y 450.000 / 4,6% y 435.000

Plano general: 2% y 184.000

Hostoria de nuestro cine: 2,2% y 150.000

LATE NIGHT

laSexta

Equipo de Investigación: 6,1% y 245.000 / 7,2% y 172.000

La 1

Viaje al centro de la tele: 8,5% y 438.000 / 6,1% y 193.000

Diairo América 24h: 4,2% y 88.000

Antena 3

Cine: Villaviciosa de al lado: 7,8% y 366.000

Cine 2: La niñera perfecta: 3,4% y 79.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,8% y 1.311.000

Y ahora Sonsoles: 11,3% y 838.000

Pasapalabra: 19% y 1.356.000

La 1

La Vuelta: 11,7% y 1.005.000 / 12,1% y 1.058.000 / 10,4% y 832.000

Valle Salvaje: 8,9% y 669.000

La Promesa: 12% y 843.000

Malas lenguas: 10,2% y 685.000

Aquí la tierra: 10,2% y 742.000

Telecinco

El verano se mueve: 7,3% y 617.000

De lunes a viernes: 7,1% y 507.000

Allá tú: 8,8% y 617.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,9% y 657.000

Lo sabe, no lo sabe: 6,2% y 431.000

laSexta

Zapeando: 4,9% y 433.000

Más vale tarde: 4,8% y 357.000

La 2

El cazador: 2,5% y 210.000

Saber y ganar: 6% y 533.000

Geandes Documentales: 3,7% y 310.000

Malas Lenguas: 7% y 506.000

El cazador: 1,8% y 127.000

Trivial Pursuit: 3,6% y 286.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 12,9% y 318.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 13,3% y 618.000

La ruleta de la suerte: 21,2% y 1.438.000

La 1

La Hora de La 1: 19,9% y 337.000

Mañaneros 360: 15,2% y 460.000 / 11,5% y 855.000

laSexta

Aruser@s: 10,1% y 103.000 / 13,4% y 278.000

Al rojo vivo: 5,9% y 211.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,7% y 123.000

El programa de AR: 12% y 256.000

Vamos a ver: 8,4% y 278.000

El precio justo: 8,2% y 526.000

Cuatro

El Chiringuito: 2,5% y 45.000

En boca de todos: 10,4% y 318.000

La 2

Verano azul: 3,4% y 127.000

El cazador: 2,1% y 126.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,1% y 2.089.000

Telediario: 15% y 1.298.000

Informativos Telecinco 15H: 8,3% y 724.000

Noticias Cuatro 1: 9,9% y 664.000

laSexta Noticias 14H: 7,4% y 559.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 16,7% y 1.382.000

Telediario 2: 10,9% y 905.000

Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 637.000

laSexta Noticias 20H: 6,3% y 440.000

Noticias Cuatro 2: 4,9% y 336.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13%), La 1 (11,1%), Telecinco (8,7%), Cuatro (6,7%), laSexta (5,3%), La 2 (3,5%)

Noticias relacionadas

Mes: Antena 3 (12,7%), La 1 (11,8%), Telecinco (8,4%), Cuatro (7,9%), laSexta (5,1%], La 2 (4%).

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