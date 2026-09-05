Antena 3 pone en juego 3.000€: Así puedes ganar el premio desde casa viendo 'Una fiesta de muerte'

El misterio y el entretenimiento regresan a la noche de los sábados en Antena 3. Este 5 de septiembre a las 22:00 horas, el formato 'Una fiesta de muerte' emite su segunda entrega bajo la batuta de Àngel Llàcer. En esta ocasión, un nuevo grupo de caras conocidas se adentrará en una intrigante trama de suspense donde nada es lo que parece, esta vez con la estación de Casafranc como escenario y con la posibilidad de que los espectadores ganen 3.000€ desde el sofá.

El plantel de invitados famosos que intentará resolver el enigma está formado por el cantante Carlos Baute, los integrantes de Los Morancos (César y Jorge Cadaval), el actor Jorge Sanz, la humorista Susi Caramelo, la periodista Isabel Forner y el cocinero David de Jorge. Todos ellos se enfrentarán a pruebas, análisis de la escena del crimen e interrogatorios para atrapar al culpable, pero no estarán solos en la investigación.

El público también juega y opta a un premio de 3.000 euros

A través de una aplicación web oficial, los espectadores pueden seguir el caso en paralelo a las estrellas del plató y competir por un premio de 3.000 euros. Para participar, el proceso inicial requiere cumplir unos sencillos pasos antes de que arranque la emisión.

Los usuarios deben aceptar las bases legales y completar un registro rápido en la web app, habilitado antes de que comience el programa. Este registro sirve exclusivamente para que la organización pueda contactar con el ganador.

Una vez registrado por primera vez, el dispositivo recordará al usuario, permitiéndole entrar y salir del juego sin necesidad de repetir el proceso.

Estrategia, puntos y pistas para llevarse la victoria

La mecánica del juego premia tanto la rapidez mental como la agudeza a la hora de recopilar información. Para acumular puntos y escalar posiciones en la clasificación, los espectadores deben prestar atención a todos los detalles emitidos en televisión.

Desde el mismo inicio del programa, los participantes pueden enviar su apuesta sobre la identidad del culpable (nombre y apellido). El acierto otorga una gran cantidad de puntos, pero el factor tiempo es crucial: cuanto antes se envíe el nombre correcto, mayor será la puntuación. Además, la aplicación permite cambiar de sospechoso tantas veces como se quiera durante la emisión si las nuevas pruebas hacen dudar al usuario.

A lo largo del espacio televisivo se irán lanzando pistas ocultas que la app incorporará de forma dinámica. Los jugadores disponen de un total de 50 intentos para validar pistas. Cada acierto en este apartado suma puntos valiosos para el marcador final.

Las pausas para anuncios no significan un descanso para la investigación. La plataforma ofrecerá minijuegos exclusivos durante los cortes publicitarios para conseguir puntos extra y desbloquear pistas adicionales que faciliten resolver el caso.

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La combinación de los puntos obtenidos mediante la identificación del asesino, el descifrado de pistas y la participación en los juegos de los bloques comerciales determinará quiénes encabezan el ranking. Los concursantes virtuales que acumulen más puntuación incrementarán exponencialmente sus opciones de resultar agraciados en el sorteo final del premio de 3.000 euros que hay en juego.