Capítulo 480
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 4 de septiembre: Mercedes frena la huida de Victoria con una revelación
Enriqueta presiona al marqués en una tensa velada para evitar que José Luis recupere el ducado.
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Esta tarde en 'Valle Salvaje', la semana se despide por todo lo alto con tensiones sociales que esconden segundas intenciones y huidas desesperadas al borde del abismo. Los secretos más turbios amenazan con estallar de golpe.
Enriqueta presiona directamente a don Hernando organizando una velada con Manuela y Braulio, aprovechando la ocasión para exigirle que le quite de la cabeza a José Luis la idea de recuperar el codiciado ducado.
Por su parte, al verse acorralada por los fantasmas del pasado y el caso de Dámaso, Victoria toma la drástica decisión de huir antes de ser acusada formalmente. Sin embargo, justo cuando iba a lograr su objetivo, Mercedes la intercepta y la detiene en seco con un
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