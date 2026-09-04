'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy viernes 4 de septiembre: Mercedes frena la huida de Victoria con una revelación

Esta tarde en 'Valle Salvaje', la semana se despide por todo lo alto con tensiones sociales que esconden segundas intenciones y huidas desesperadas al borde del abismo. Los secretos más turbios amenazan con estallar de golpe.

Enriqueta presiona directamente a don Hernando organizando una velada con Manuela y Braulio, aprovechando la ocasión para exigirle que le quite de la cabeza a José Luis la idea de recuperar el codiciado ducado.

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Por su parte, al verse acorralada por los fantasmas del pasado y el caso de Dámaso, Victoria toma la drástica decisión de huir antes de ser acusada formalmente. Sin embargo, justo cuando iba a lograr su objetivo, Mercedes la intercepta y la detiene en seco con un