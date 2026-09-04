'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 4 de septiembre: Gabriel toma una decisión que hunde a Beatriz

Antena 3 emite este viernes 4 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 641 de 'Sueños de libertad', disponible también en Disney+ y Atresplayer. Julia, cada vez más consciente de la difícil situación que atraviesa Begoña, presencia otro enfrentamiento entre su madre y Gabriel y decide intervenir para defenderla.

Pablo y Nieves aguardan con preocupación el diagnóstico que determinará si el tumor es maligno o benigno. Entretanto, reciben noticias de la hermana de Pablo, que ha vuelto a ponerse en contacto con él. Miguel y Mabel aprovechan la ocasión para preparar un plan con el que propiciar el reencuentro entre ambos hermanos y conseguir que hagan las paces.

Aunque su relación ha terminado, Salva permanece al lado de Mabel durante estos momentos tan delicados y le asegura que puede seguir contando con él. Por otro lado, Eduardo intenta recuperar el tiempo perdido con Roque y comparte con su hijo recuerdos de los años en los que estuvo viajando por distintos lugares del mundo.

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En el terreno profesional, Francesco, el marchante de arte conocido de Bianca, muestra sus dudas sobre el trabajo de Fina. La fotógrafa consigue que le conceda otra oportunidad para demostrar su talento. Finalmente, Gabriel toma una determinación sobre la nulidad matrimonial que destruye las esperanzas de Beatriz de poder recuperar abiertamente su relación con él.