Episodio 641
'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy viernes 4 de septiembre: Gabriel toma una decisión que hunde a Beatriz
Julia sale en defensa de Begoña, mientras Pablo espera el diagnóstico de su tumor y Fina recibe una nueva oportunidad profesional.
Antena 3 emite este viernes 4 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 641 de 'Sueños de libertad', disponible también en Disney+ y Atresplayer. Julia, cada vez más consciente de la difícil situación que atraviesa Begoña, presencia otro enfrentamiento entre su madre y Gabriel y decide intervenir para defenderla.
Pablo y Nieves aguardan con preocupación el diagnóstico que determinará si el tumor es maligno o benigno. Entretanto, reciben noticias de la hermana de Pablo, que ha vuelto a ponerse en contacto con él. Miguel y Mabel aprovechan la ocasión para preparar un plan con el que propiciar el reencuentro entre ambos hermanos y conseguir que hagan las paces.
Aunque su relación ha terminado, Salva permanece al lado de Mabel durante estos momentos tan delicados y le asegura que puede seguir contando con él. Por otro lado, Eduardo intenta recuperar el tiempo perdido con Roque y comparte con su hijo recuerdos de los años en los que estuvo viajando por distintos lugares del mundo.
En el terreno profesional, Francesco, el marchante de arte conocido de Bianca, muestra sus dudas sobre el trabajo de Fina. La fotógrafa consigue que le conceda otra oportunidad para demostrar su talento. Finalmente, Gabriel toma una determinación sobre la nulidad matrimonial que destruye las esperanzas de Beatriz de poder recuperar abiertamente su relación con él.
Suscríbete para seguir leyendo
- Audiencias TV ayer | 'La Mesa' se estrena líder frente a la final de 'El Grand Prix' y 'Horizonte' vuelve a volar en Cuatro
- Caos de tráfico en Barcelona: cortada totalmente la Ronda Litoral por un accidente y colas kilométricas en la AP-7
- La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España
- Paula Nuévalos (27 años), agricultora: 'A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo
- Los jóvenes de entre 23 y 29 años que vivan con sus padres podrán recibir esta ayuda de 700 euros
- El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
- Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía y las manifestaciones de hoy, 2 de septiembre, Día de Ceuta