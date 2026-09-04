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Netflix sorprende y compra 'Pasapalabra', que emitirá junto a otros tres formatos de Atresmedia

El concurso de Roberto Leal llegará a la plataforma después de su emisión en Antena 3 junto a 'El Hormiguero', 'El Intermedio' y 'Sueños de libertad'.

'Pasapalabra' llega a Netflix

'Pasapalabra' llega a Netflix / Atresmedia

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Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
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Netflix ha alcanzado un llamativo acuerdo con Atresmedia para incorporar 'Pasapalabra' a su catálogo desde el lunes 7 de septiembre, precisamente el día elegido por Telecinco para estrenar 'Rueda la letra'. La plataforma permitirá recuperar las entregas del concurso después de su emisión habitual en Antena 3.

La coincidencia resulta especialmente significativa por el vínculo existente entre ambos formatos. 'Rueda la letra', presentado por Carlos Sobera a las 19:00 horas, recuperará como prueba final 'La Rueda', el histórico juego anteriormente conocido como 'El Rosco'. Una hora después, Roberto Leal seguirá conduciendo 'Pasapalabra', por lo que no competirán directamente.

El acuerdo no modifica la emisión diaria del concurso ni supone su salida de Antena 3. Netflix funcionará como una ventana adicional para consumirlo bajo demanda. Ese mismo lunes también incorporará 'El Hormiguero', 'El Intermedio' y la serie diaria 'Sueños de libertad', mientras que 'Equipo de investigación' estará disponible desde el sábado 5.

Más contenidos de Atresmedia

La plataforma también sumará próximamente 'Veneno', la reconocida ficción creada y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi sobre la vida de Cristina Ortiz. Su fecha concreta de llegada al catálogo todavía no ha sido comunicada.

Noticias relacionadas

Atresmedia amplía así su colaboración con Netflix, donde ya han encontrado nuevas audiencias títulos como 'La casa de papel', 'Alba', 'Ángela', 'La cocinera de Castamar', 'Toy Boy', 'Mentiras', 'Entre tierras' y 'Perdiendo el juicio'. La principal novedad reside ahora en la incorporación de programas de emisión diaria, con 'Pasapalabra' desembarcando en la plataforma el mismo día que Telecinco recupera su histórica prueba final.

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