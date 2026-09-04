Capítulo 899
'La promesa', avance del 4 de septiembre: Manuel acorrala a Julieta para que revele su gran secreto y María planea una boda exprés
Ciro busca alternativas tras fallar en su plan con los papeles y Tomasa presencia un nuevo ataque de Petra a Pía.
La semana se cierra con nervios a flor de piel, huidas hacia delante en los negocios turbios y enfrentamientos definitivos que prometen dejar marca en 'La promesa'. Los secretos están cada vez más cerca de salir a la luz.
Los nervios traicionan a Ciro en el último segundo, impidiéndole entregar los papeles falsificados a tiempo para la firma de Manuel. Leocadia, lejos de rendirse, le propone contactar con una empresa interesada en adquirir dicha licencia para ganar tiempo mientras consiguen el ansiado visto bueno del joven heredero.
Los preparativos para la discreta boda de Carlo y María avanzan a contrarreloj tras acordar que se celebrará la semana siguiente. Para evitar incomodidades, la pareja prefiere que oficie don Agapito de Villalquino y decide dejar fuera de la ceremonia a figuras tan señaladas como Curro o Manuel.
El tramo final del día acumula frentes abiertos: Ángela echa en cara a Curro que anteponga sus compromisos en Lisboa, y Petra vuelve a estallar injustamente contra Teresa y Ricardo. Sin que nadie lo sepa, Tomasa presencia escondida cómo Petra amedrenta a Pía con amenazas de despido, culminando con un cara a cara en el que Manuel exige a Julieta que le revele de una vez por todas qué oculta en el refugio.
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