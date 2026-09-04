Estreno de temporada
Invitados de '¡De viernes!' hoy 4 de septiembre: un regreso tras cuatro años y secretos que sacuden a los Pantoja
Santi Acosta y Beatriz Archidona retoman el programa de Telecinco con tres testimonios cargados de asuntos familiares y judiciales.
'¡De viernes!' estrena temporada este viernes 4 de septiembre, a las 21:50 horas en Telecinco, con Santi Acosta y Beatriz Archidona nuevamente al frente. El programa regresa con la primera entrevista de Anabel Pantoja en un plató después de cuatro años.
La sobrina de Isabel Pantoja abordará su reciente maternidad y las críticas recibidas junto a David Rodríguez. "Ha sido muy duro, se nos ha cuestionado como padres", reconoce. También hablará de su relación sentimental, de la que dice que "no daban un duro por nosotros, pero seguimos, aunque no es todo del color de rosa" y desvelará la razón por la que ha comenzado una nueva vida en Sevilla.
Anabel repasará igualmente las heridas abiertas en el clan Pantoja tras la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, y explicará cuál es actualmente su relación con Junko. La reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja y la aparición de 'Pinocho', su supuesto hermano, serán otros de los asuntos de su entrevista.
Nuevas revelaciones sobre Isabel Pantoja
Colate Vallejo-Nágera acudirá al plató tras recibir una dura resolución en su prolongado enfrentamiento judicial con Paulina Rubio. El empresario explicará cómo afecta la situación al hijo que tienen en común: "Estoy mal y llevo 14 años así; mi hijo quiere vivir en España y no le dejan".
El programa completará su estreno con María Ángeles González, antigua presidenta del club de fans y mano derecha de Isabel Pantoja. Tras años formando parte del entorno más cercano de la cantante, relatará qué provocó su ruptura con la artista y señalará el papel que habría desempeñado Agustín Pantoja en su distanciamiento.
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