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Jueves 3 de septiembre

Audiencias TV ayer | Cuatro gana a Telecinco en el día gracias al récord histórico de 'Horizonte'

'Las hijas de la criada' se estrena líder y 'El perro andaluz' regresa con fuerza a La 1.

Iker Jiménez en 'Horizonte'

Iker Jiménez en 'Horizonte' / Cuatro

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Carlos Merenciano

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Madrid
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'Horizonte' protagonizó uno de los grandes resultados de la jornada. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, emitido en directo desde Ceuta, batió su récord histórico de cuota al dispararse hasta un espectacular 14,4% de share y reunir a 983.000 espectadores.

En prime time, Antena 3 celebró el gran estreno de 'Las hijas de la criada'. La nueva ficción arrancó con un 12% de cuota de pantalla y 979.000 espectadores, imponiéndose a su principal competencia.

La 1 también obtuvo un buen resultado con el regreso de 'El perro andaluz'. El programa volvió a la parrilla con un destacado 11,5% de share y una media de 869.000 espectadores, quedándose muy cerca de la nueva apuesta de Antena 3.

Telecinco quedó más descolgada con su oferta cinematográfica. La película Lo mejor para ella registró un 7,1% de cuota de pantalla y congregó a 405.000 espectadores.

La fortaleza de Cuatro durante la jornada tuvo además una consecuencia especialmente significativa: la segunda cadena de Mediaset consiguió superar a Telecinco en el promedio diario. Cuatro alcanzó un 8,8% de share frente al 8,1% de su hermana mayor, aventajándola en siete décimas.

PRIME TIME

La 1

Viaje al centro de la tele: 1.146.000 (11,3%)

El perro andaluz: 869.000 (11,5%)

Antena 3

El Hormiguero: 942.000 (9,3%)

Las hijas de la criada: 979.000 (12%)

Telecinco

First Dates: 870.000 (8,7%)

Cine 5 estrellas “Lo mejor para ella”: 405.000 (7,1%)

laSexta

El Objetivo: 402.000 (4,1%)

El Taquillazo “El protector”: 205.000 (3,2%)

Cuatro

First Dates: 372.000 (4,2%)

Horizonte: Avance: 1.178.000 (11,8%)

Horizonte: 983.000 (14,4%)

La 2

Cifras y letras: 564.000 (5,9%)

PJ: Noche de estrellas desde Starlite: 164.000 (2,4%)

LATE NIGHT

La 1

El perro andaluz: 173.000 (6,2%)

Antena 3

Allí abajo: 230.000 (5,2%)

Allí abajo: 87.000 (4,3%)

Telecinco

Infiltrada: 148.000 (7,4%)

laSexta

Cine “Tornado magnético”: 51.000 (2,2%)

Cuatro

Callejeros: 233.000 (8,7%)

La 2

Cine “El guardaespaldas”: 66.000 (3,2%)

TARDE

La 1

La Vuelta: 1.277.000 (14,8%)

La Vuelta: 1.276.000 (14,7%)

Valle Salvaje: 676.000 (9,5%)

La Promesa: 834.000 (12,7%)

Malas lenguas: 738.000 (11,4%)

Aquí la Tierra: 925.000 (12,7%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.162.000 (13%)

Y ahora Sonsoles: 710.000 (10%)

Pasapalabra: 1.315.000 (18,4%)

Telecinco

El verano se mueve: 631.000 (7,4%)

¡De lunes a viernes!: 554.000 (8,3%)

Allá tú: 650.000 (9,3%)

laSexta

Zapeando: 406.000 (4,5%)

Más Vale Tarde: 333.000 (4,7%)

Cuatro

Todo es mentira: 805.000 (9,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 410.000 (6,3%)

La 2

Saber y ganar: 573.000 (6,3%)

Grandes documentales: 329.000 (3,9%)

Malas lenguas: 536.000 (7,8%)

El Cazador: 138.000 (2,1%)

Trivial pursuit: 305.000 (3,6%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 362.000 (19,9%)

Mañaneros 360: 499.000 (15,5%)

Mañaneros 360: 787.000 (10,2%)

Antena 3

Espejo Público: 311.000 (11,9%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 681.000 (13,9%)

La ruleta de la suerte: 1.451.000 (20,6%)

Telecinco

La mirada crítica: 179.000 (12,9%)

El programa de AR: 273.000 (11,8%)

Vamos a ver: 331.000 (9,6%)

El precio justo: 493.000 (7,5%)

laSexta

Aruser@s: 233.000 (10,5%)

Al rojo vivo: 223.000 (5,9%)

Cuatro

¡Toma salami!: 8.000 (0,8%)

El Chiringuito: 42.000 (2,2%)

En boca de todos: 320.000 (9,9%)

La 2

Stanley Tucci recorriendo Italia: 22.000 (2,2%)

Italia, el último territorio salvaje: 8.000 (0,6%)

Zoom tendencias: 7.000 (0,4%)

Seguridad vital 5.0: 13.000 (0,6%)

Senderos del mundo: 33.000 (1,4%)

Las rutas D’Ambrosio: 24.000 (1%)

Las rutas D’Ambrosio: 56.000 (2%)

Verano azul: 141.000 (3,5%)

El Cazador: 110.000 (1,8%)

El Cazador: 225.000 (2,6%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.996.000 (22,4%)

Telediario 1: 1.193.000 (13,4%)

Noticias Cuatro 1: 763.000 (11,2%)

Informativos Telecinco 15h: 804.000 (9%)

laSexta Noticias 14h: 549.000 (7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.641.000 (18,6%)

Telediario 2: 1.241.000 (14,3%)

Informativos Telecinco 21h: 712.000 (8,2%)

laSexta Noticias 20h: 467.000 (6,9%)

Noticias Cuatro 2: 371.000 (5,5%)

Mañana

Antena 3 Noticias de la mañana: 230.000 (17,3%)

Telediario matinal: 105.000 (15,8%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 106.000 (15,2%)

El Matinal: 80.000 (8,9%)

RANKING

Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,4%), Cuatro (8,8%), Telecinco (8,1%), laSexta (4,8%), La 2 (3,9%).

Noticias relacionadas

Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,1%), Cuatro (8,4%), Telecinco (8,3%), laSexta (5%), La 2 (4,1%).

TEMAS

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