Jueves 3 de septiembre
Audiencias TV ayer | Cuatro gana a Telecinco en el día gracias al récord histórico de 'Horizonte'
'Las hijas de la criada' se estrena líder y 'El perro andaluz' regresa con fuerza a La 1.
'Horizonte' protagonizó uno de los grandes resultados de la jornada. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter, emitido en directo desde Ceuta, batió su récord histórico de cuota al dispararse hasta un espectacular 14,4% de share y reunir a 983.000 espectadores.
En prime time, Antena 3 celebró el gran estreno de 'Las hijas de la criada'. La nueva ficción arrancó con un 12% de cuota de pantalla y 979.000 espectadores, imponiéndose a su principal competencia.
La 1 también obtuvo un buen resultado con el regreso de 'El perro andaluz'. El programa volvió a la parrilla con un destacado 11,5% de share y una media de 869.000 espectadores, quedándose muy cerca de la nueva apuesta de Antena 3.
Telecinco quedó más descolgada con su oferta cinematográfica. La película Lo mejor para ella registró un 7,1% de cuota de pantalla y congregó a 405.000 espectadores.
La fortaleza de Cuatro durante la jornada tuvo además una consecuencia especialmente significativa: la segunda cadena de Mediaset consiguió superar a Telecinco en el promedio diario. Cuatro alcanzó un 8,8% de share frente al 8,1% de su hermana mayor, aventajándola en siete décimas.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 1.146.000 (11,3%)
El perro andaluz: 869.000 (11,5%)
Antena 3
El Hormiguero: 942.000 (9,3%)
Las hijas de la criada: 979.000 (12%)
Telecinco
First Dates: 870.000 (8,7%)
Cine 5 estrellas “Lo mejor para ella”: 405.000 (7,1%)
laSexta
El Objetivo: 402.000 (4,1%)
El Taquillazo “El protector”: 205.000 (3,2%)
Cuatro
First Dates: 372.000 (4,2%)
Horizonte: Avance: 1.178.000 (11,8%)
Horizonte: 983.000 (14,4%)
La 2
Cifras y letras: 564.000 (5,9%)
PJ: Noche de estrellas desde Starlite: 164.000 (2,4%)
LATE NIGHT
La 1
El perro andaluz: 173.000 (6,2%)
Antena 3
Allí abajo: 230.000 (5,2%)
Allí abajo: 87.000 (4,3%)
Telecinco
Infiltrada: 148.000 (7,4%)
laSexta
Cine “Tornado magnético”: 51.000 (2,2%)
Cuatro
Callejeros: 233.000 (8,7%)
La 2
Cine “El guardaespaldas”: 66.000 (3,2%)
TARDE
La 1
La Vuelta: 1.277.000 (14,8%)
La Vuelta: 1.276.000 (14,7%)
Valle Salvaje: 676.000 (9,5%)
La Promesa: 834.000 (12,7%)
Malas lenguas: 738.000 (11,4%)
Aquí la Tierra: 925.000 (12,7%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.162.000 (13%)
Y ahora Sonsoles: 710.000 (10%)
Pasapalabra: 1.315.000 (18,4%)
Telecinco
El verano se mueve: 631.000 (7,4%)
¡De lunes a viernes!: 554.000 (8,3%)
Allá tú: 650.000 (9,3%)
laSexta
Zapeando: 406.000 (4,5%)
Más Vale Tarde: 333.000 (4,7%)
Cuatro
Todo es mentira: 805.000 (9,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 410.000 (6,3%)
La 2
Saber y ganar: 573.000 (6,3%)
Grandes documentales: 329.000 (3,9%)
Malas lenguas: 536.000 (7,8%)
El Cazador: 138.000 (2,1%)
Trivial pursuit: 305.000 (3,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 362.000 (19,9%)
Mañaneros 360: 499.000 (15,5%)
Mañaneros 360: 787.000 (10,2%)
Antena 3
Espejo Público: 311.000 (11,9%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 681.000 (13,9%)
La ruleta de la suerte: 1.451.000 (20,6%)
Telecinco
La mirada crítica: 179.000 (12,9%)
El programa de AR: 273.000 (11,8%)
Vamos a ver: 331.000 (9,6%)
El precio justo: 493.000 (7,5%)
laSexta
Aruser@s: 233.000 (10,5%)
Al rojo vivo: 223.000 (5,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 8.000 (0,8%)
El Chiringuito: 42.000 (2,2%)
En boca de todos: 320.000 (9,9%)
La 2
Stanley Tucci recorriendo Italia: 22.000 (2,2%)
Italia, el último territorio salvaje: 8.000 (0,6%)
Zoom tendencias: 7.000 (0,4%)
Seguridad vital 5.0: 13.000 (0,6%)
Senderos del mundo: 33.000 (1,4%)
Las rutas D’Ambrosio: 24.000 (1%)
Las rutas D’Ambrosio: 56.000 (2%)
Verano azul: 141.000 (3,5%)
El Cazador: 110.000 (1,8%)
El Cazador: 225.000 (2,6%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.996.000 (22,4%)
Telediario 1: 1.193.000 (13,4%)
Noticias Cuatro 1: 763.000 (11,2%)
Informativos Telecinco 15h: 804.000 (9%)
laSexta Noticias 14h: 549.000 (7%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.641.000 (18,6%)
Telediario 2: 1.241.000 (14,3%)
Informativos Telecinco 21h: 712.000 (8,2%)
laSexta Noticias 20h: 467.000 (6,9%)
Noticias Cuatro 2: 371.000 (5,5%)
Mañana
Antena 3 Noticias de la mañana: 230.000 (17,3%)
Telediario matinal: 105.000 (15,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 106.000 (15,2%)
El Matinal: 80.000 (8,9%)
RANKING
Diario: Antena 3 (12,7%), La 1 (12,4%), Cuatro (8,8%), Telecinco (8,1%), laSexta (4,8%), La 2 (3,9%).
Mensual: Antena 3 (12,6%), La 1 (12,1%), Cuatro (8,4%), Telecinco (8,3%), laSexta (5%), La 2 (4,1%).
- Audiencias TV ayer | 'La Mesa' se estrena líder frente a la final de 'El Grand Prix' y 'Horizonte' vuelve a volar en Cuatro
- Caos de tráfico en Barcelona: cortada totalmente la Ronda Litoral por un accidente y colas kilométricas en la AP-7
- La prensa de Marruecos minimiza las manifestaciones por Ceuta en España y subraya que el Gobierno de Sánchez exculpa a Rabat del asalto
- Si tienes 5.000 euros ahorrados, estos son los bancos que ya pagan hasta un 5% por tu dinero en España
- Paula Nuévalos (27 años), agricultora: 'A ti te gusta estar de vacaciones en un sitio tranquilo, pero no te gusta el pueblo
- Los jóvenes de entre 23 y 29 años que vivan con sus padres podrán recibir esta ayuda de 700 euros
- El jefe de la Casa del Rey, experto en Marruecos, preparará con Bolaños el viaje de Felipe VI a Ceuta y Melilla
- Ceuta, en directo | Última hora del informe de la policía y las manifestaciones de hoy, 2 de septiembre, Día de Ceuta