'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 3 de septiembre: Rafael suplica desesperadamente a Rosalía el regreso de María a palacio

Los chantajes y los intentos desesperados de reconciliación marcan una jornada donde las emociones están a flor de piel. Los lazos familiares se ponen a prueba en los rincones más inesperados esta tarde en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje'

Enriqueta consigue imponerse momentáneamente a Hernando, pero un imprevisto relacionado con Braulio amenaza con echar por tierra todos sus planes. Mientras tanto, en el pueblo, Rosalía permite finalmente que Rafael abrace a María.

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Aprovechando el momento de debilidad, Rafael le suplica con desesperación que regrese a palacio. Las dudas se agolpan en el aire: ¿cederá la joven a sus súplicas o esta emotiva escena significará un adiós definitivo?