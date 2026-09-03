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Capítulo 479
'Valle Salvaje', avance del capítulo de hoy jueves 3 de septiembre: Rafael suplica desesperadamente a Rosalía el regreso de María a palacio
Enriqueta logra imponerse a Hernando, aunque un nuevo imprevisto amenaza con arruinar sus planes.
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Los chantajes y los intentos desesperados de reconciliación marcan una jornada donde las emociones están a flor de piel. Los lazos familiares se ponen a prueba en los rincones más inesperados esta tarde en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje'
Enriqueta consigue imponerse momentáneamente a Hernando, pero un imprevisto relacionado con Braulio amenaza con echar por tierra todos sus planes. Mientras tanto, en el pueblo, Rosalía permite finalmente que Rafael abrace a María.
Aprovechando el momento de debilidad, Rafael le suplica con desesperación que regrese a palacio. Las dudas se agolpan en el aire: ¿cederá la joven a sus súplicas o esta emotiva escena significará un adiós definitivo?
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