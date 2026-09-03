Batalla de estrenos
TVE planta cara a 'La isla de las tentaciones' con dos de sus estrenos más esperados
'MasterChef Celebrity Legends' llegará el lunes 7 de septiembre y Jesús Vázquez estrenará 'El túnel: avanza y gana' el miércoles 9.
La 1 completará la próxima semana la renovación de su prime time con dos grandes apuestas de entretenimiento. Tras las finales de 'El Grand Prix 2026' y 'Maestros de la Costura Celebrity', la cadena pública estrenará 'MasterChef Celebrity Legends' y 'El túnel: avanza y gana', ambos después de 'La Revuelta'.
La competición culinaria comenzará el lunes 7 de septiembre a las 23:00 horas, enfrentándose directamente al regreso de 'La isla de las tentaciones' en Telecinco. También competirá contra 'En tierra lejana' en Antena 3 y 'El Taquillazo' de laSexta.
La edición especial recuperará a quince antiguos aspirantes: Manuel Díaz 'El Cordobés', Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Edu Soto, Juan Betancourt, Santiago Segura, Paz Vega, Juanjo Ballesta, Florentino Fernández, David Bustamante, Ruth Lorenzo, Mala Rodríguez, María Escoté, Marina Rivers y Pocholo Martínez-Bordiú. Todos regresarán para obtener una segunda oportunidad de conquistar el trofeo.
Jesús Vázquez abre 'El túnel'
El miércoles 9 de septiembre, también a las 23:00 horas, Jesús Vázquez estrenará 'El túnel: avanza y gana'. El concurso coincidirá con la segunda entrega de 'La isla de las tentaciones' y con 'La Mesa', el nuevo programa semanal de Cristina Pardo en Antena 3.
Producido por RTVE junto a Fremantle España y creado por Eureka Studios, el formato combinará conocimientos, estrategia y velocidad. Sus participantes competirán en duelos eliminatorios para avanzar por un gran túnel, decidir cuándo asumir riesgos y alcanzar una final en la que estará en juego un premio de hasta 150.000 euros.
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