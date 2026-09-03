'Sueños de libertad', avance del capítulo de hoy jueves 3 de septiembre: Beatriz propone a Gabriel anular su matrimonio con Begoña

Antena 3 emite este jueves 3 de septiembre, a las 15:45 horas, el capítulo 640 de 'Sueños de libertad', también disponible en Disney+ y Atresplayer. Pablo despierta sin complicaciones tras la operación, aunque todavía se desconoce si su tumor es maligno. Ante su insistencia, Miguel admite que, en el peor escenario, su esperanza de vida estaría entre uno y cinco años. Después pide a Claudia que lo acompañe al hospital.

Los planes de Tasio y Paula se vienen abajo cuando él le comunica que regresará a la casa familiar por orden de Damián. La noticia destroza a la joven, que se marcha enfadada. Antes de instalarse nuevamente con los De la Reina, Tasio busca la aprobación de Marta.

Gabriel enfrenta a Begoña con las fotografías de su encuentro con Andrés y amenaza con mostrárselas a toda la familia. Ella termina reconociendo que continúa enamorada de su cuñado, aunque los llantos de Juanito interrumpen la discusión. Beatriz aprovecha la crisis para sugerir a Gabriel que utilice las imágenes y solicite la nulidad matrimonial.

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Bianca intenta separar de nuevo a Fina y Marta, advirtiendo a la dependienta del peligro que supone la campaña publicitaria, y realiza después una misteriosa llamada. Mientras Roque acepta el consejo de Damián para continuar con el legado de Federico, Tasio propone a su padre una maniobra secreta para favorecer los perfumes De la Reina frente a los productos franceses.