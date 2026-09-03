Polémica en Telemadrid: Un militar retirado llama a las Fuerzas de Seguridad del Estado a "desobedecer al Gobierno" en el programa de Antonio Naranjo

La emisión de 'Diario Noche', el espacio presentado por Antonio Naranjo en Telemadrid, ha generado una gran controversia política y mediática tras las declaraciones vertidas por uno de sus invitados. El programa entrevistó a un militar retirado, en el contexto de las protestas y la tensión generada en torno a Ceuta, que ayer derivó en una sucesión de agresiones a periodistas de TVE denunciada por Gonzalo Miró y José Pablo lópez.

Durante su intervención, el exmilitar se dirigió directamente a las más altas instancias de la seguridad del Estado: "Al jefe del Estado Mayor de la Defensa, a los tres jefes de Estado Mayor, al director adjunto operativo de la Guardia Civil y al de la policía. El peligro no ha pasado, España está en peligro todavía".

El momento más crítico de la entrevista llegó cuando el exmilitar apeló directamente a la cúpula castrense y policial para incumplir las órdenes del poder ejecutivo actual: "Yo lo único que le pido es que si llega el momento en que hay que cumplir el juramento que hicimos ante la bandera de España de derramar nuestra sangre hasta la última gota que nos quede por defender cualquier sitio de España, lo hagamos. Y que se desobedezca al gobierno que sea traidor y cobarde a la patria".

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Estas palabras han desatado una intensa oleada de reacciones en el ámbito político, donde diversos sectores han criticado duramente el llamamiento a la insubordinación militar y el tono de unas declaraciones que se producen en un clima social ya de por sí enrarecido por la tensión institucional.