'La promesa', avance del 3 de septiembre: Ciro urde su jugada más arriesgada con una licencia falsa y Ángela se planta ante Máximo

Esta tarde en 'La Promesa', el conflicto en las cocinas llega a un punto crítico y obliga a la intervención de la autoridad, mientras los chantajes y las presiones personales se intensifican entre los muros del palacio. La tensión es insostenible para varios de sus protagonistas.

Las cocineras se niegan en rotunda a volver a sus puestos mientras Julio y Tomasa sigan pisando el palacio, lo que obliga a Cristóbal a intervenir y exigir a los criados del duque que pidan disculpas formales al personal afectado. Por su parte, Julieta y Samuel prometen guardar bajo llave el secreto del refugio donde se esconden Simona y Candela.

Los intentos de Alonso y Curro por convencer a Ángela para que permita a Máximo llevarla al altar chocan una y otra vez con la negativa inflexible de la joven. El propio duque empieza a sufrir las consecuencias económicas y sociales de sus actos, reconociendo ante Alonso que este escándalo público le está costando importantes negocios.

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Hacia el final de la tarde, las tramas oscuras avanzan peligrosamente cuando Tomasa acorrala a Petra con aterradoras amenazas sobre sus seres queridos. Al mismo tiempo, Ciro urde su jugada más arriesgada al intentar colar una licencia falsa entre la documentación rutinaria que debe firmar Manuel.